Partout où il est passé, il a marqué à la chaîne. Soulier d’or de la Coupe du monde 1986, il a bâti une carrière sans recevoir le moindre carton jaune : Gary Lineker fait son entrée au Hall of Fame.

Parfois, la classe d’un joueur de classe mondiale réside justement dans sa capacité à ne pas l’exhiber. À rendre simple ce qui est difficile. Gary Lineker était ce genre de joueur : aucun geste superflu, aucun grigri pour impressionner et jamais dans l’excès. Pour faire la différence, quelques mètres lui suffisaient, souvent seulement quelques secondes et parfois un seul contact de balle.

Sa plus grande qualité se situait dans ce qui se passait avant même que le ballon n’arrive jusqu’à lui. Lineker observait, voyait ce qui allait se produire et se mettait en mouvement. Là où les autres réagissaient encore à la situation, lui semblait déjà savoir comment l’attaque allait se dérouler. Il possédait le secret des grands attaquants de surface : une sorte d’horloge intégrée qui avait quelques secondes d’avance sur le reste. Une qualité difficile à mesurer et plus difficile encore à enseigner.

Dans l’Antiquité, on aurait appelé cela ars celare artem : « l’art de cacher l’art ». C’était une idée à laquelle Quintilien accordait beaucoup de valeur. Chez Lineker, cela devenait presque une philosophie du football. Il n’avait ni la puissance énorme du pur avant-centre classique, ni la classe technique des joueurs les plus habiles. Il n’avait pas besoin d’éliminer une demi-défense et cherchait rarement un but impossible. Il faisait quelque chose qui paraissait bien plus simple : il se trouvait à l’endroit où le ballon allait arriver. Avant le défenseur. Avant le gardien. Parfois même avant qu’un coéquipier n’ait décidé de lui donner le ballon.

Grâce à son fair-play et à sa manière d’interpréter son rôle d’attaquant, il a reçu le surnom de « gentleman devant le but ». Au lieu d’aller au duel avec les défenseurs, il cherchait simplement à les devancer.

Et les buts venaient naturellement. Il a marqué en Angleterre, en Espagne et même au Japon, où il a terminé sa carrière. Avec l’Angleterre aussi, il s’est montré particulièrement prolifique, surtout quand la scène devenait plus grande et que les adversaires commençaient à fatiguer. Lors de la Coupe du monde 1986, il a inscrit six buts, puis encore quatre quatre ans plus tard en Italie. Avec dix buts en Coupe du monde, il est devenu le premier Anglais à atteindre cette barre.

Le fils du marchand de légumes

Avant que le monde ne découvre ce visage éternellement aimable et ces célébrations presque toujours mesurées, Gary Winston Lineker n’était que le fils d’un marchand de légumes de Leicester. Né le 30 novembre 1960, il grandit en aidant son père Barry sur le marché de la ville. Ses deux grandes passions étaient deux sports typiquement anglais : le football et le cricket.

Pendant un temps, rien ne disait clairement lequel des deux deviendrait son avenir. « J’ai eu une enfance heureuse et insouciante », a-t-il raconté de nombreuses années plus tard à The Observer. « Entre mes 11 ans et mes 16 ans, je pensais avoir plus de chances dans le cricket que dans le football », disait-il dans un entretien accordé à The Independent.

Barry se levait à quatre heures du matin pour se rendre au marché de gros. Il y achetait des fruits qu’il vendait ensuite dans la journée sur le marché de Leicester. Le soir, il rentrait chez lui pour faire la comptabilité. Une autre image de l’enfance de Lineker est tout aussi reconnaissable : lui, en train de jouer au football dans le jardin familial. « Ma vie a toujours tourné autour du sport », confiait-il à The Observer.

À l’école, toutefois, certains doutaient que Gary puisse se construire cet avenir. Il n’avait pas le physique dans lequel on aurait deviné un futur sportif de haut niveau et, lorsqu’il a décidé de se consacrer au football, certains enseignants lui ont conseillé d’opter pour un métier plus sûr.

Heureusement, Leicester a vu quelque chose que d’autres n’avaient pas vu. En 1976, il a intégré le centre de formation du club. Lineker n’avait alors que 15 ans : maigre, léger et encore à des kilomètres de l’attaquant qui allait plus tard terroriser les défenses du monde entier. Mais il possédait déjà quelque chose qu’aucune salle de sport n’aurait jamais pu lui offrir : le sens de l’espace et du timing.

Dans le bulletin de son diplôme, obtenu en 1977, certains professeurs écrivaient que « le garçon se concentre trop sur le football » et qu’il ne pourrait donc « jamais gagner sa vie » de cette manière. C’était l’une de ces erreurs d’appréciation dont l’histoire du sport est pleine : un jugement qui paraissait peut-être logique à l’époque, mais qui s’est révélé totalement à côté de la plaque avec le recul.

Jock Wallace a mieux vu que quiconque ses qualités footballistiques et lui a offert, quelques années plus tard, ses débuts en équipe première. « Personne ne pouvait deviner ce qu’il y avait chez ce garçon », racontait le manager écossais à El País en 1986. « Il ne se faisait pas remarquer. On pouvait le regarder aussi longtemps qu’on voulait, il ne sortait absolument pas du lot. Pourtant, je savais qu’il avait quelque chose : il y avait un buteur en lui. »

Lineker a fait ses débuts en équipe première le jour de l’An 1979, contre Oldham Athletic. Au départ, son jeu n’avait encore rien de spectaculaire. Il a dû attendre, grandir, se renforcer et réussir à gagner sa place. Une fois cela fait, il a commencé à marquer avec la régularité qui allait ensuite devenir sa marque de fabrique. Il a aidé Leicester à revenir dans l’élite et, saison après saison, est devenu le grand favori du public de Filbert Street.

Lors de la saison 1983/84, il a inscrit 22 buts en championnat. Un an plus tard, il a atteint 24 réalisations et a terminé meilleur buteur de First Division à égalité avec Kerry Dixon. À Leicester, on a commencé à comprendre que Lineker était devenu trop grand pour le club. Son talent avait besoin d’une scène plus importante.

Lorsqu’il a quitté The Foxes à l’été 1985, son compteur affichait 103 buts en 216 matches, répartis sur sept saisons : quatre en Second Division et trois en First Division. Everton a eu le dernier mot et l’a recruté. The Toffees étaient alors les champions d’Angleterre en titre et ont déboursé environ 800 000 livres, soit un peu moins d’un million d’euros. Ils faisaient ainsi venir Lineker comme successeur d’Andy Gray, dont ils espéraient récupérer le rendement offensif. Lineker a répondu comme il préférait le faire : en marquant.

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Une année pour exploser

À Everton, il ne lui faut qu’une seule saison pour laisser une impression pour laquelle beaucoup de footballeurs auraient besoin d’une carrière entière. Il inscrit 40 buts en 57 matches toutes compétitions confondues, dont 30 en championnat, et devient meilleur buteur d’Angleterre pour la deuxième année consécutive. Everton termine deuxième de First Division et perd la finale de la FA Cup contre Liverpool, mais Lineker a désormais définitivement explosé au plus haut niveau.

Ce qui est remarquable, c’est que la saison la plus productive de sa carrière anglaise ne lui apporte aucun trophée. Elle lui offre toutefois quelque chose d’encore plus important peut-être : une place parmi les grands attaquants d’Europe.

Dans le même temps, Lineker commence aussi à prendre de plus en plus d’importance avec l’Angleterre. Ses débuts avec la sélection remontent au 26 mai 1984, lorsque le sélectionneur Bobby Robson le fait entrer en jeu à Hampden Park contre l’Écosse. Il a 23 ans et n’a alors certainement pas encore derrière lui la carrière internationale que l’on attendrait d’une future star mondiale. Là aussi, il doit gagner sa place chez The Three Lions étape par étape.

Il inscrit son premier but avec l’Angleterre l’année suivante. À mesure qu’il s’impose définitivement à Leicester puis à Everton, son rôle dans l’équipe de Robson grandit lui aussi. À l’été 1986, Lineker n’est plus une alternative, mais l’avant-centre sur lequel l’Angleterre peut bâtir ses ambitions. À 25 ans, il est au sommet de son développement. Il ne manque plus qu’une chose : une scène assez grande pour montrer au monde ce que l’Angleterre a déjà découvert. Cette scène sera la Coupe du monde 1986, le tournoi qui changera pour toujours son statut en sélection.

Mais l’aventure anglaise au Mexique commence très mal. Lineker arrive avec un avant-bras cassé et l’équipe de Robson démarre elle aussi mal : une défaite contre le Portugal et un match nul sans but contre le Maroc. Après deux rencontres, l’Angleterre n’a qu’un point, aucun but marqué et un risque réel d’élimination.

Pour se qualifier, l’Angleterre doit battre la Pologne. Lineker n’a besoin que de 34 minutes pour y parvenir. D’abord, il conclut une passe de Gary Stevens et trompe le gardien. Ensuite, il marque le 2-0 sur un centre à ras de terre de Steve Hodge. Enfin, il profite d’une intervention malheureuse de Józef Młynarczyk pour compléter son triplé. Trois buts en une mi-temps suffisent à envoyer l’Angleterre en huitièmes de finale. Lineker s’est ainsi propulsé d’un seul coup parmi les têtes d’affiche du tournoi.

Des années plus tard, Lineker désignera justement ce triplé comme le plus beau moment de ses deux Coupes du monde. « Pas parce que c’étaient de grands buts », nuançait-il sur le site de la FIFA. « Je crois d’ailleurs que mes buts ne l’étaient jamais vraiment. »

La modestie faisait partie des grandes qualités de Lineker. Même lorsqu’il revenait sur ses propres qualités, il semblait préférer les dissimuler un peu. Au Mexique, il marque encore deux fois, en huitièmes de finale contre le Paraguay, portant son total à cinq buts en deux matches. En quarts de finale, l’Argentine l’attend. Et l’histoire attend Lineker.

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Lineker s’incline devant Maradona

22 juin 1986, stade Azteca de Mexico. Certains matches sont simplement au calendrier. D’autres finissent, à un moment donné, par devenir quelque chose qui dépasse ce calendrier. Argentine-Angleterre en fait partie.

Maradona n’a besoin que de quatre minutes pour offrir à l’histoire du football deux images qui resteront à jamais gravées dans les mémoires et qui sont à peine conciliables entre elles. D’abord, il trompe Peter Shilton avec ce qu’il appellera lui-même plus tard la « Main de Dieu ». Puis vient son chef-d’œuvre, le « But du siècle » : Diego part de sa propre moitié de terrain pour un solo et transforme onze secondes en œuvre d’art. Plus de cinquante mètres, cinq adversaires éliminés, dont Shilton, et le ballon finalement poussé dans le but vide.

La tromperie laisse place à la pure classe. C’est la démonstration ultime du diez, le numéro 10 qui allait faire tomber le monde amoureux de son jeu et conduire l’Argentine au titre mondial. Et Lineker ? Il voit tout cela depuis l’autre côté du terrain et ne peut pas faire grand-chose. Des années plus tard, il reconnaîtra sur le site de la FIFA : « Pour la première fois de ma carrière, j’ai eu envie d’applaudir un but adverse. »

Pourtant, cet après-midi-là ne se termine pas sur les deux buts du numéro 10 argentin. À cinq minutes de la fin, John Barnes, avec qui Gary avait développé une excellente entente, déborde sur le côté gauche. Il dépose le ballon au second poteau et Lineker fait ce qu’il a toujours fait : il est là. Une tête, 2-1.

Peu après, Barnes lance presque exactement la même action une nouvelle fois et, pendant un instant, on a l’impression que l’histoire accorde encore une chance à l’Angleterre. L’attaquant d’Everton se jette encore sur le centre, mais cette fois, ce n’est pas suffisant.

L’Argentine passe. Maradona devient champion du monde. Mais Lineker en retire lui aussi quelque chose : grâce à son but contre La Albiceleste il termine meilleur buteur de la Coupe du monde, une première pour un Anglais, et remporte le Soulier d’or. C’est la réponse définitive à tous ceux qui, des années plus tôt, doutaient que ce garçon frêle ait un avenir dans le football. Comme toujours : en silence, sans faire de bruit.

Lineker au Barça

Lorsque la Coupe du monde au Mexique s’achève, Barcelone l’attend déjà. Terry Venables, comme Lineker un Anglais, veut l’emmener au Camp Nou. Le club catalan débourse pour cela environ 2,8 millions de livres, soit un peu plus de 3 millions d’euros à la valeur actuelle.

Une autre langue, un autre climat, une autre manière de jouer au football. Mais rien ne change dans les habitudes de Lineker. Lors de sa première saison en Catalogne, il inscrit 21 buts toutes compétitions confondues. Et surtout : il marque trois fois dans le match qui, pour de nombreux supporters barcelonais, compte plus que n’importe quel autre.

Le 31 janvier 1987, le Clásico contre le Real Madrid est au programme du Camp Nou. Lineker marque trois fois et Barcelone s’impose 3-2. Avec ce match, il entre définitivement dans l’histoire du Barça.

Son passage à Barcelone dure trois saisons. Le titre de champion n’est pas au rendez-vous, mais Lineker remporte la Coupe du Roi en 1988 puis la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe un an plus tard. Au total, il inscrit 52 buts en 138 matches officiels.

En 1988, quelque chose change. Johan Cruyff devient entraîneur principal du Barça et construit l’équipe autour de sa propre vision du football. Lineker se retrouve aussi plus souvent utilisé comme ailier, loin du but et des espaces dans lesquels son sens du timing et de l’anticipation s’exprime le mieux.

Il continue à marquer, mais comprend que son avenir se situe désormais ailleurs. À l’été 1989, il est donc temps de rentrer à la maison.

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Italie 1990 et la FA Cup à Wembley

Terry Venables l’attend, désormais entraîneur de Tottenham. Lineker reprend là où il s’était arrêté : 24 buts lors de sa première saison en championnat et, de nouveau, le titre de meilleur buteur.

Vient ensuite sa deuxième Coupe du monde, au cœur de son deuxième passage en Angleterre. L’Italie 1990 est différente du Mexique. Lineker n’est plus le nom surprise qui surgit soudain sur le devant de la scène. Il est l’avant-centre expérimenté d’une équipe d’Angleterre qui commence de plus en plus à croire qu’elle peut aller loin.

Lors du match de groupe contre l’Irlande au stade Sant’Elia de Cagliari, il marque. Cette même rencontre offre aussi le moment le plus embarrassant de sa carrière. Victime de problèmes intestinaux, il est contraint de faire ses besoins sur la pelouse en seconde période. Des années plus tard, il en parlera avec son autodérision habituelle : « J’essayais de mettre la pression sur un adversaire, j’ai forcé un peu trop, je me suis relâché et… mhhhhhh ! Une fois que c’était arrivé, j’avais plus de liberté de mouvement que jamais dans un match. Je n’avais jamais vu des défenseurs rester aussi loin de moi ! »

Après avoir laissé derrière lui cet incident gênant, la star de la Coupe du monde 1986 inscrit deux penalties contre le Cameroun en quarts de finale. En demi-finale à Turin, c’est l’Allemagne de l’Ouest qui se présente. Andreas Brehme donne l’avantage aux Allemands, mais à dix minutes de la fin, Lineker égalise. Puis viennent la prolongation, puis les tirs au but.

Stuart Pearce et Chris Waddle manquent leur tentative. L’Angleterre échoue à onze mètres de la finale, tandis que Lineker reste bloqué à quatre buts. L’occasion de redevenir meilleur buteur du tournoi lui échappe. Mais avec ses dix buts en Coupe du monde, il est bien le premier Anglais à atteindre la barre des dix.

De cette défaite est née l’une des citations de football les plus célèbres de tous les temps : « Le football est un jeu simple : 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes et, à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. »

La phrase est devenue une maxime du football. Parfois, il faut une défaite douloureuse pour rendre une phrase inoubliable.

Un an plus tard, un trophée arrive enfin. Tottenham bat Nottingham Forest 2-1 après prolongation en finale de la FA Cup à Wembley. Lineker ne marque pas et voit même un penalty arrêté, mais le match marque tout de même la fin d’une période particulière. Pour une fois, il n’a pas besoin d’être lui-même le protagoniste principal. Parfois, il suffit simplement d’être là au bon moment.

Un an plus tard, sa carrière internationale prend elle aussi fin. Lineker dispute l’Euro 1992 avec l’Angleterre, à un but seulement du record de Bobby Charlton. Lors du dernier match de groupe contre la Suède, alors que l’Angleterre lutte encore pleinement pour une place au tour suivant, le sélectionneur Graham Taylor le sort en seconde période.

Lineker quitte la pelouse sans savoir qu’il ne portera plus jamais le maillot de l’Angleterre. Sa poursuite du record de Charlton s’arrête là : 48 buts en 80 sélections. Il occupe ainsi encore aujourd’hui la quatrième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’Angleterre.

Le dernier chapitre

En 1992, à 31 ans, Lineker choisit une destination alors assez inhabituelle pour un joueur européen de son calibre : le Japon. L’attaquant de Leicester signe à Nagoya Grampus Eight et devient l’une des stars internationales chargées de faire connaître la nouvelle J.League.

Mais son corps commence de plus en plus à le trahir. Les blessures l’éloignent de plus en plus souvent des terrains et, en 1994, à l’âge de 33 ans, le moment d’arrêter arrive. Après 23 matches et neuf buts au Japon, Lineker met un terme à sa carrière professionnelle. Il avait disputé près de 650 matches en club et en sélection et inscrit plus de 300 buts.

Aujourd’hui, on ne se souvient pas seulement de lui pour ses buts, ses titres de meilleur buteur et ses grands succès. Il y a aussi un autre chiffre qui en dit peut-être plus sur lui que n’importe quel autre.

C’est zéro : zéro carton rouge, zéro carton jaune. Sur l’ensemble de sa carrière professionnelle. Un record presque inimaginable pour un attaquant qui a livré bataille avec les défenseurs pendant quinze ans, mais qui dit en même temps tout sur la manière dont Gary Lineker jouait au football.

Ce qui a rendu l’attaquant de Leicester particulier tout au long de sa carrière, c’était ce petit avantage : quelques mètres, quelques secondes. Assez pour devancer ses adversaires, et parfois même ses propres coéquipiers, avant de pousser le ballon au fond des filets. C’était son art.



