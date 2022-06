Gareth Southgate sous le feu des critiques après l'humiliation de l'Angleterre

Les Three Lions ont été humiliés sur leur terrain de Molineux face à la Hongrie, provoquant la colère de nombreux supporters.

Gareth Southgate devrait-il être limogé de son poste de sélectionneur de l'Angleterre après l'humiliation 4-0 des Three Lions à domicile contre la Hongrie ?

L'Angleterre a été décevante lors de ses quatre derniers matches, après une victoire 3-0 en amical contre la Côte d'Ivoire, avec des nuls en Ligue des Nations contre l'Allemagne et l'Italie, entre deux défaites contre les adversaires de mardi.

Les supporters de Molineux ont fait part de leurs sentiments à l'égard de Southgate lors de l'humiliante défaite contre les Hongrois, mais ce résultat n'était-il qu'une simple péripétie ou est-il temps de changer ?

"Une soirée éprouvante"

Lors de sa conférence de presse d'après-match, Southgate a déclaré : "C'est une soirée éprouvante. Quand vous perdez lourdement à domicile, c'est très, très douloureux. C'était une soirée difficile pour les joueurs. J'ai de la peine pour eux. Vous avez pu voir qu'une fois que nous avons été menés, la confiance a disparu. Je ne pense pas que ce soit dommageable pour la mentalité du groupe.

"J'ai choisi les équipes et j'ai essayé d'équilibrer l'effectif. Je n'ai pas trouvé le bon équilibre pour gagner ces matches. Nous n'étions pas au complet lors des matches que nous avons perdus. Je sais que nous avons de la profondeur et des joueurs passionnants qui arrivent. Nous devons être au complet pour gagner des matchs. Ce soir, l'équilibre n'était pas bon.

"Mes prédécesseurs ont connu des nuits comme celle-ci. Je les ai regardés en tant qu'enfant sur le canapé et en tant que joueur. Je reconnais ces moments.

"Ce n'est pas agréable. L'ironie, c'est que la pression que nous avons subie et les commentaires sur notre réputation sont survenus lors de deux campagnes de Ligue des Nations. Dans aucune de ces deux campagnes, nous n'avons été en mesure de choisir nos meilleures équipes. Dans les matches où tous les autres managers sont jugés, nous avons eu les meilleures performances depuis 50 ans.

"Je comprends cela, nous avons eu des commentaires toute la semaine. Je ne pensais pas que c'était correct après l'Allemagne. Je ne peux pas habiller ce soir d'une manière ou d'une autre. Si nous sommes jugés sur des matchs avec une équipe complète, c'est une évaluation différente.

"La prochaine période va être désagréable et inconfortable. Vous n'allez jamais avoir six années comme nous et ne pas avoir de nuits difficiles."

Taisez-vous, les clowns !

Bien sûr, toutes les équipes connaissent des hauts et des bas, quelle que soit leur qualité, et l'ancien joueur anglais Jamie Carragher a apporté son soutien à Southgate et son équipe.

"Vous ne savez pas ce que vous faites ?" a-t-il déclaré, faisant référence aux chants lancés par les supporters déçus à Molineux.

"Taisez-vous, bande de clowns. Ce manager a amené ce pays dans deux tournois aux meilleures positions depuis 1966.

"De plus, cette idée que Southgate retient ce groupe est absurde. Cette équipe n'est pas meilleure que celle de 2004-06, 1996-98. Southgate a fait trop d'efforts, même s'il a obtenu des tirages favorables. Reposez-vous les gars et revenez à votre niveau normal."

La défaite de mardi est la pire défaite à domicile de l'Angleterre depuis 94 ans, après la défaite 5-1 contre l'Écosse en 1928.

L'article continue ci-dessous

Ce n'est cependant pas la pire défaite à domicile de tous les temps, les Ecossais ayant battu les Three Lions 6-1 en 1881.

La Hongrie, quant à elle, est la première équipe à marquer quatre buts contre l'Angleterre depuis sa victoire 6-3 à Wembley en 1953, lorsque Ferenc Puskas a marqué deux fois et que Nandor Hidegkuti a réalisé un triplé.

Compte tenu de l'apparente réussite de Southgate avec l'Angleterre depuis sa prise de fonction, les fans sont divisés sur la question de savoir s'il doit rester en poste à l'approche de la Coupe du monde au Qatar.