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Gareth Bale serait à la tête d’un projet d’envergure pour revenir sur le devant de la scène du football espagnol, cette fois dans les bureaux plutôt que sur le terrain. L’ancienne star du Real Madrid et du pays de Galles dirige un consortium d’investisseurs qui souhaite acquérir une participation majoritaire dans Séville, mais sa première offre se heurte à un obstacle de taille.

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Un manque de fonds freine le projet de rachat de Bale

La légende galloise a réuni environ 150 millions d’euros par l’intermédiaire de son groupe d’investissement afin d’acquérir une participation majoritaire dans le club andalou. Ce montant reste toutefois en deçà des attentes de ceux qui contrôlent actuellement le club et réclament une somme nettement plus élevée avant de céder la main.

Selon AS, Bale recherche désormais activement de nouveaux partenaires financiers pour renforcer son offre et combler l’écart considérable entre les ressources actuelles de son groupe et le prix demandé.

La situation au Ramon Sanchez-Pizjuan est compliquée par une dette importante de 180 millions d’euros envers Goldman Sachs, la banque d’investissement actuellement chargée de gérer l’éventuel changement de propriétaire. La banque devrait ramener la liste des prétendants à une sélection finale de deux ou trois candidats les plus fortunés pendant la semaine de Noël. L’ancienne star de Tottenham Hotspur est donc sous pression pour trouver davantage de liquidités. Ce manque de fonds a contraint le joueur de 37 ans à revoir sa stratégie alors qu’il cherche à devenir propriétaire d’un club.

L’intérêt de Ramos accentue la pression sur la valorisation

Bale n’est pas la seule figure bien connue à s’être intéressée à l’avenir du club aux sept titres en Ligue Europa. L’ancien défenseur de Séville et du Real Madrid, Sergio Ramos, avait déjà étudié la possibilité d’un rachat. Les discussions portaient alors sur une valorisation totale du club d’environ 450 millions d’euros.

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Ce montant élevé souligne l’ampleur de la tâche qui attend le consortium de Bale : son offre actuelle de 150 millions d’euros ne représente qu’un tiers de cette estimation antérieure. Le groupe doit donc trouver les fonds nécessaires avant l’échéance des fêtes.

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Malgré le statut de légende que lui a valu en Liga son passage riche en trophées dans la capitale, Bale voit ses moyens financiers mis à l’épreuve par les réalités de la propriété d’un club dans le football moderne. Les actionnaires du club restant fermes sur le prix demandé, réunir un groupe diversifié de riches investisseurs est devenu la priorité de l’équipe du Gallois pour rester dans la course au rachat.

Séville en difficulté sur le terrain et en dehors

Alors que la bataille pour le contrôle du club s’intensifie, l’équipe traverse elle aussi une période d’incertitude sur le terrain. Séville occupe actuellement la sixième place du classement de Liga, une position qui témoigne d’une saison difficile pour un club habitué à rivaliser au plus haut niveau du football européen.

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Beaucoup considèrent un changement à la tête du club comme nécessaire pour stabiliser l’institution. Mais les moyens financiers requis pour rembourser les dettes existantes tout en finançant un effectif compétitif découragent tous les consortiums, à l’exception des mieux dotés.

Les prochaines semaines seront décisives pour l’avenir du club, alors que Goldman Sachs s’apprête à présenter les derniers candidats aux actionnaires. En Espagne, Bale a bâti sa réputation grâce à sa vitesse exceptionnelle et à ses buts décisifs. Sa réussite dans ce nouveau domaine dépendra toutefois entièrement de sa capacité à convaincre de riches investisseurs que Séville constitue un placement solide à long terme.