Gareth Bale accusé d'avoir manqué de respect au Real Madrid

Gareth Bale a été accusé de "se foutre de la gueule" du Real Madrid après avoir été titularisé lors de la victoire du Pays de Galles contre le Belarus dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde, alors qu'il n'était pas apparu avec son club depuis deux mois et demi.

Bale a remporté sa 100e sélection internationale samedi, lors de la victoire 5-1 du Pays de Galles, qui a permis à l'équipe de Robert Page de prendre la deuxième place du groupe E, avec un match à jouer.

Le joueur de 32 ans a été remplacé à la mi-temps au Cardiff City Stadium, mais a dissipé les craintes de blessure après le match. "Cela a toujours été le plan de jouer 45mn", a-t-il déclaré lors d'une interview avec Sky Sports. "J'ai évidemment été absent pendant deux mois et il était toujours prévu que si nous étions en tête dans le match, je sortirais et essaierais de me préparer pour mardi et voir comment je me sens."

Bale a joué pour la dernière fois pour Madrid lors d'une victoire 1-0 en Liga contre le Real Betis le 28 août, l'une des trois apparitions qu'il a faites pour Los Blancos depuis son retour d'un prêt d'une saison à Tottenham, club de Premier League.

Bale, qui est en fin de contrat au Bernabéu à la fin de la saison, a ensuite été écarté en raison d'une déchirure des ischio-jambiers subie à l'entraînement à Madrid début septembre.

S'exprimant sur la radio espagnole Cadena SER samedi, l'éditorialiste de AS Antonio Romero s'en est pris à Bale pour ce qu'il a perçu comme le joueur faisant passer son pays avant son club - ce dont le Gallois a souvent été accusé en Espagne.

"Si l'on considère qu'il est le joueur le mieux payé du Real Madrid, son attitude est honteuse", a déclaré Romero. "Le 30 juin [date d'expiration de son contrat], Madrid sera soulagé. Je pense qu'il est un mauvais exemple pour les autres dans le vestiaire et en privé, quelqu'un devrait lui donner une bonne raclée.