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L’entraîneur du Corinthians, Clarence Seedorf, a exhorté ses joueurs à puiser dans leur rage de vaincre pour la dernière ligne droite du Campeonato Brasileiro, après leur victoire cruciale 2-0 vendredi face à Mirassol, concurrent dans la lutte pour le maintien. Ce succès à Itaquera a offert au Néerlandais sa première victoire à la tête de l’équipe et mis fin à une série de onze matches sans victoire pour le club.

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L’entraîneur néerlandais décroche sa première victoire

Seedorf a enfin fêté son premier succès sur le banc des Corinthians lors de la 33e journée : grâce à des buts de Matheus Bidu et Kaio Cesar en seconde période, son équipe a battu Mirassol, réduit à dix, à la Neo Quimica Arena. Ce résultat met fin à une série sans victoire qui remontait au succès 1-0 contre Rosario Central en Copa Libertadores, le 20 août, une mauvaise passe qui avait coûté son poste à son prédécesseur Fernando Diniz. Toujours 17e avec 36 points, le club hôte ne compte plus qu’un point de retard sur Mirassol, 16e.

Un carton rouge facilite la domination des Corinthians

Les Corinthians ont acculé les visiteurs dès le coup d’envoi et obtenu une supériorité numérique à la 24e minute, lorsque l’arbitre Matheus Candancan a consulté l’écran de la VAR avant d’expulser directement l’attaquant de Mirassol Bruno Santos pour un coup de coude sur Andre Ramalho. Si le gardien visiteur Walter a maintenu le score à égalité jusqu’à la pause, Seedorf a conservé son dispositif de départ au retour des vestiaires. Un choix récompensé à la 58e minute : Matheuzinho a adressé un centre à ras de terre depuis la droite, que Bidu, attaquant de circonstance, a repris en taclant au second poteau.

Alors que Mirassol se portait vers l’avant en quête de l’égalisation, Kaio a exploité les espaces laissés derrière à la 80e minute. Parti du milieu de terrain, il a avancé jusqu’aux abords de la surface avant d’enrouler une frappe du gauche hors de portée de Walter.

En conférence de presse après le match, Seedorf a déclaré : « Nous allons souffler, comme nous l’avons fait les jours précédents. Maintenant, nous devons conserver cette colère que nous avons en nous. Lors des semaines d’entraînement précédant les autres matches, nous avons travaillé avec énormément de dévouement et d’intensité. Les joueurs arrivent tôt, repartent tard et font tout pour renverser la situation. Nous avons maintenant atteint un moment qui va énormément nous remonter le moral. »

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La discipline tactique satisfait un entraîneur exigeant

Au-delà de cette victoire qui met fin à deux mois sans succès, l’ancien milieu de terrain des Pays-Bas s’est montré particulièrement satisfait de la manière dont ses joueurs ont maîtrisé le rythme et exercé un pressing haut, avant même l’expulsion de Bruno.

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À propos de la prestation collective, Seedorf a expliqué : « Le plus important aujourd’hui, c’était notre travail défensif. La manière dont nous avons pressé dès la première minute. Même à onze contre onze, nous dominions. Mirassol est une équipe qui manie très bien le ballon. Mais nous lui avons rendu les choses très difficiles, nous avons récupéré le ballon à plusieurs reprises et cela nous a permis de contrôler le match. »

« Je pense que nous avons énormément progressé dans ces domaines. Je me souviens du match contre Vasco, de la première période et de la vitesse qui nous manquait pour renverser le jeu. Mirassol a eu des difficultés précisément à cause de notre organisation et de notre discipline ; nous l’avons beaucoup fait courir. Ensuite, nous avons réussi à faire participer nos joueurs clés. Bidu et Kaio ont livré de très bonnes prestations et posé des problèmes dans le dernier tiers du terrain. »

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Évoquant le match de mercredi contre Sao Paulo à Vila Belmiro, il a ajouté : « Nous étions concentrés sur aujourd’hui [contre Mirassol]. Évidemment, nous connaissons bien Sao Paulo. Ce que je peux garantir, c’est que notre équipe conservera cette intensité jusqu’à la fin de l’année. »

Un derby intense attend les Corinthians, de retour en forme

Les Corinthians abordent désormais une fin de saison difficile dans leur quête pour sortir de la zone de relégation, avec d’abord le derby de mercredi contre Sao Paulo, le 4 novembre, puis des rencontres face à Botafogo le 18 novembre et Atletico Mineiro une semaine plus tard. De son côté, Mirassol, 16e, se rendra chez Chapecoense le 3 novembre avant d’affronter Atletico Mineiro et Fluminense. Enchaîner les victoires en milieu de semaine pourrait enfin permettre aux hommes de Seedorf de quitter les quatre dernières places.