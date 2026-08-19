Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

García spectateur et Hamza réclame son dû : « Sport » note les joueurs du Barça face à Al Ahly

FC Barcelone vs Al Ahly SC
FC Barcelone
Al Ahly SC
Jeux d'amitié des clubs
Elche vs FC Barcelone
Elche
LaLiga
L. Yamal
Raphinha
H. Abdelkarim
Espagne
Égypte
Brésil

Le journal catalan a salué la performance de l'attaquant égyptien

L'entraîneur du Barça, Hans Flick, a disputé la 61e édition du Trophée Joan Gamper avec une équipe titulaire solide face à Al Ahly, ce mercredi, quelques jours avant l'entrée en lice des Blaugrana en Liga.

De son côté, le journal catalan « Sport » a souligné que Flick continue de compter sur Xavi Espart comme un joueur important, tandis que Hamza Abdelkarim a débuté la rencontre en tant que titulaire face à son ancienne équipe, Al Ahly.

Le journal a poursuivi : « Il est également remarquable que le Barça ait débuté avec trois joueurs gauchers en ligne d'attaque. »

À lire aussi

Après l'appel de l'arbitre de la finale du Mondial : un coéquipier de Messi renoue avec les « arts sombres »

La définition du vrai coéquipier : les éloges pleuvent sur Al Seibari après son geste envers Musiala

Le Barça s'est imposé face à Al Ahly sur le score de (2-1), dans un match au cours duquel l'équipe catalane a laissé de bonnes impressions malgré le faible écart, selon « Sport ».

Voici l'évaluation par le journal des titulaires du Barça face aux Reds :

Joan García (6) spectateur : le gardien du Barça n'a quasiment pas été mis à l'épreuve durant toute la première mi-temps, et n'a eu qu'à repousser un seul ballon, facile.

Eric García (6) appliqué : le joueur polyvalent a débuté la rencontre au poste d'arrière. Il n'a pas été brillant, mais il a assumé ses tâches correctement, comme à son habitude.

Jules Koundé (7) serein : le défenseur français est revenu à son poste d'origine dans l'axe de la défense. Il a semblé à l'aise et très serein à un poste où il avait brillé lorsqu'il jouait au Séville FC. Et bien qu'il n'ait pas été réellement mis à l'épreuve, il a laissé des impressions positives.

Gerard Martín (6) rigoureux : il a continué d'occuper le poste de défenseur central gauche. Il a été attentif, rapide et n'a pas commis d'erreurs, offrant à son équipe une certaine sécurité.

Alejandro Balde (7) créateur : l'arrière gauche s'est projeté à plusieurs reprises vers l'avant, profitant des déplacements de Raphinha, et sa détermination a été récompensée par une magnifique passe pour Hamza Abdelkarim, qui a débouché sur le but de l'avantage.

Marc Bernal (7) enthousiaste : le milieu de terrain s'est montré en bonne forme et a affiché sa volonté de disputer une place de titulaire dans l'équipe, malgré le recrutement de Rodri. Il a toujours été un soutien pour ses coéquipiers grâce à sa générosité et à son intelligence tactique, et il s'est distingué dans la conduite et la passe du ballon.

Xavi Espart (8) étincelant : il a débuté comme titulaire au milieu de terrain et a joué un rôle proche de celui de Pedri, avec une inclinaison vers le côté gauche. Il joue à une vitesse supérieure aux autres et a été intense, agressif et précis dans la passe. Il a récupéré de nombreux ballons et a failli marquer un but qui aurait récompensé sa superbe prestation.

Fermín López (7) hyperactif : le milieu offensif a obtenu une occasion nette après avoir dribblé le gardien, et il a également créé une excellente occasion pour Raphinha. Il a été l'un des joueurs les plus en vue de la rencontre, en plus de ses contributions défensives habituelles.

Lamine Yamal (6) détendu : il a encore besoin d'un peu de temps pour retrouver son meilleur niveau. Il a commis quelques erreurs de passe qu'il ne commet pas d'ordinaire, mais il a laissé entrevoir des éclairs de son talent exceptionnel. Il a semblé prendre du plaisir à jouer, malgré son besoin de retrouver le rythme des matchs. Son niveau s'est amélioré progressivement au fil du temps.

Hamza Abdelkarim (7) revendicatif : l'attaquant égyptien a débuté la rencontre face à son ancienne équipe, Al Ahly. Il a obtenu une occasion nette, mais son envie de marquer l'a poussé à la précipitation et à se retrouver hors-jeu. Il s'est repris et a inscrit le premier but du Barça, après un mouvement offensif remarquable et une superbe frappe du pied gauche, continuant ainsi de renforcer ses chances avec l'équipe première.

Raphinha (8) parfait : l'ailier brésilien est revenu jouer au poste d'ailier gauche, l'un de ses meilleurs postes. Il a offert ses percées habituelles et s'est distingué par son jeu vertical, frôlant le but d'une frappe puissante en dehors de la surface. Il n'est peut-être pas toujours précis, mais son abnégation a été totale, et cela est apparu clairement à la 27e minute lorsqu'il est revenu défendre avec force. Il a obtenu un penalty qu'il a lui-même transformé avec succès.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora ».

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google