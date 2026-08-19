García spectateur et Hamza réclame son dû : « Sport » note les joueurs du Barça face à Al Ahly

L'entraîneur du Barça, Hans Flick, a disputé la 61e édition du Trophée Joan Gamper avec une équipe titulaire solide face à Al Ahly, ce mercredi, quelques jours avant l'entrée en lice des Blaugrana en Liga.

De son côté, le journal catalan « Sport » a souligné que Flick continue de compter sur Xavi Espart comme un joueur important, tandis que Hamza Abdelkarim a débuté la rencontre en tant que titulaire face à son ancienne équipe, Al Ahly.

Le journal a poursuivi : « Il est également remarquable que le Barça ait débuté avec trois joueurs gauchers en ligne d'attaque. »

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Le Barça s'est imposé face à Al Ahly sur le score de (2-1), dans un match au cours duquel l'équipe catalane a laissé de bonnes impressions malgré le faible écart, selon « Sport ».

Voici l'évaluation par le journal des titulaires du Barça face aux Reds :

Joan García (6) spectateur : le gardien du Barça n'a quasiment pas été mis à l'épreuve durant toute la première mi-temps, et n'a eu qu'à repousser un seul ballon, facile.

Eric García (6) appliqué : le joueur polyvalent a débuté la rencontre au poste d'arrière. Il n'a pas été brillant, mais il a assumé ses tâches correctement, comme à son habitude.

Jules Koundé (7) serein : le défenseur français est revenu à son poste d'origine dans l'axe de la défense. Il a semblé à l'aise et très serein à un poste où il avait brillé lorsqu'il jouait au Séville FC. Et bien qu'il n'ait pas été réellement mis à l'épreuve, il a laissé des impressions positives.

Gerard Martín (6) rigoureux : il a continué d'occuper le poste de défenseur central gauche. Il a été attentif, rapide et n'a pas commis d'erreurs, offrant à son équipe une certaine sécurité.

Alejandro Balde (7) créateur : l'arrière gauche s'est projeté à plusieurs reprises vers l'avant, profitant des déplacements de Raphinha, et sa détermination a été récompensée par une magnifique passe pour Hamza Abdelkarim, qui a débouché sur le but de l'avantage.

Marc Bernal (7) enthousiaste : le milieu de terrain s'est montré en bonne forme et a affiché sa volonté de disputer une place de titulaire dans l'équipe, malgré le recrutement de Rodri. Il a toujours été un soutien pour ses coéquipiers grâce à sa générosité et à son intelligence tactique, et il s'est distingué dans la conduite et la passe du ballon.

Xavi Espart (8) étincelant : il a débuté comme titulaire au milieu de terrain et a joué un rôle proche de celui de Pedri, avec une inclinaison vers le côté gauche. Il joue à une vitesse supérieure aux autres et a été intense, agressif et précis dans la passe. Il a récupéré de nombreux ballons et a failli marquer un but qui aurait récompensé sa superbe prestation.

Fermín López (7) hyperactif : le milieu offensif a obtenu une occasion nette après avoir dribblé le gardien, et il a également créé une excellente occasion pour Raphinha. Il a été l'un des joueurs les plus en vue de la rencontre, en plus de ses contributions défensives habituelles.

Lamine Yamal (6) détendu : il a encore besoin d'un peu de temps pour retrouver son meilleur niveau. Il a commis quelques erreurs de passe qu'il ne commet pas d'ordinaire, mais il a laissé entrevoir des éclairs de son talent exceptionnel. Il a semblé prendre du plaisir à jouer, malgré son besoin de retrouver le rythme des matchs. Son niveau s'est amélioré progressivement au fil du temps.

Hamza Abdelkarim (7) revendicatif : l'attaquant égyptien a débuté la rencontre face à son ancienne équipe, Al Ahly. Il a obtenu une occasion nette, mais son envie de marquer l'a poussé à la précipitation et à se retrouver hors-jeu. Il s'est repris et a inscrit le premier but du Barça, après un mouvement offensif remarquable et une superbe frappe du pied gauche, continuant ainsi de renforcer ses chances avec l'équipe première.

Raphinha (8) parfait : l'ailier brésilien est revenu jouer au poste d'ailier gauche, l'un de ses meilleurs postes. Il a offert ses percées habituelles et s'est distingué par son jeu vertical, frôlant le but d'une frappe puissante en dehors de la surface. Il n'est peut-être pas toujours précis, mais son abnégation a été totale, et cela est apparu clairement à la 27e minute lorsqu'il est revenu défendre avec force. Il a obtenu un penalty qu'il a lui-même transformé avec succès.

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