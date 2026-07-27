Eric Garcia, défenseur du Barça, a révélé que le but inscrit par son coéquipier Ferran Torres en finale de la Coupe du monde n'était pas le fruit du hasard, saluant le travail mental fourni par les deux joueurs pour atteindre le sommet du football et décrocher le titre mondial.

Eric Garcia (25 ans) faisait partie des 8 joueurs du Barça sacrés champions du monde.

Le défenseur du Barça profite actuellement de vacances méritées et s'est invité sur la radio « Cadena Cope » pour évoquer son succès avec la sélection et afficher son ambition pour la saison prochaine avec le Barça.

Le défenseur du Barça a reconnu avoir été touché par l'ampleur de l'amour reçu par les joueurs lors des célébrations, et il a tenu à saluer son coéquipier Ferran Torres, buteur de la finale.

Interrogé sur le spécialiste en psychologie avec qui il travaille aux côtés de Torres, Garcia n'a pas hésité à mettre en avant le travail mental accompli par les deux hommes pour atteindre le sommet et être sacrés champions du monde.

Garcia a déclaré : « Pour le meilleur ou pour le pire, je peux me placer, moi et Ferran, dans cette catégorie, car nous sommes habitués à tout. Notre métier, c'est de jouer au football, et je pense que c'est un privilège. J'ai toujours dit que les choses peuvent tourner en mieux ou en pire, mais il faut toujours être présent et dans la bonne disposition. Et au final, ce n'est pas un hasard s'il a marqué le but qui nous a offert la Coupe du monde dans cette situation. »

Garcia a également expliqué comment il a vécu sa première participation en Coupe du monde, survenue lors de la finale : « J'étais prêt tout au long de ce mois, dans l'attente que l'occasion se présente à tout moment, et voilà, au final elle est venue lors de la finale. Nous avons su la remporter, ce qui était l'objectif de tous. Nous étions tous là pour contribuer, que notre tour de jouer arrive ou non. Et je disais toujours à l'entraîneur que j'étais prêt à tout ce qu'il me demanderait. »

Le joueur du Barça a reconnu qu'il y a eu un moment où l'équipe a commencé à sentir la possibilité de remporter la Coupe du monde : « Cela est venu après l'expulsion d'Enzo, au moment où ils ont fait sortir Julian et ont fait entrer un défenseur supplémentaire. »

Après avoir ajouté la Coupe du monde à son riche palmarès, Garcia sait que le prochain objectif de sa carrière est de remporter la Ligue des champions avec le Barça.

La star du Barça a commenté ce sujet en déclarant : « Oui, oui. Il est évident que je ne peux pas me plaindre du palmarès que je possède à ce jour. Chaque joueur veut gagner et remporter des titres, et c'est pour cela que nous sommes ici. »

Eric Garcia a également confirmé qu'il reprendra les entraînements du Barça le 12 août prochain.