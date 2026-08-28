Joan Garcia, le gardien du Barça, a reçu le trophée de meilleur gardien de la Liga la saison dernière avant le coup d'envoi de la rencontre entre le Barça et l'Athletic Bilbao, hier jeudi, avant de se transformer, au fil du match, en simple spectateur, après avoir conservé sa cage inviolée pour la deuxième rencontre consécutive.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Garcia a déclaré en souriant à l'issue de la rencontre : « Je suis prêt à signer un engagement pour que les adversaires ne cadrent aucun tir contre moi durant tous les matchs. »

Garcia a également réservé un éloge particulier à son coéquipier en sélection espagnole Unai Simon, qui a été élu meilleur joueur de la rencontre.

Garcia a déclaré : « Nous avons livré un grand match face à un adversaire qui rend toujours les choses difficiles. Unai a été le meilleur, et cela signifie que nous avons bien attaqué et que nous nous sommes créé des occasions. Nous aurions pu marquer davantage, mais le plus important, c'est que nous avons été bons sur le plan défensif. »

Il a ajouté : « Tout le monde a livré un match remarquable. La ligne défensive, avec ce système qui représente une chose complexe pour eux et qui exige d'eux une concentration tout au long du match, a affiché un très bon niveau. »

Le gardien de but a mis en avant le nom de Xavi Espart, déclarant : « Xavi Espart est impressionnant, c'est un autre joueur issu de l'académie du club. Et étant donné que je me sens déjà un peu vétéran à 25 ans, j'essaie de les aider et de les soutenir. »

Il a poursuivi : « Je vois que tout le monde ressent un grand enthousiasme. Nous avons un groupe plus jeune que l'année dernière. Nous avons beaucoup d'énergie et l'envie de faire de belles choses aux côtés de nombreux enfants du club. Nous disposons d'un effectif largement complet, et nous pouvons gérer les temps de jeu. Si nous ne nous exigeons pas davantage, nous n'y parviendrons pas. Nous sommes sur la bonne voie, mais nous ne faisons que commencer. »

Enfin, Garcia a commenté l'intervention de la police contre un jeune supporter de Barcelone avant le match face à Elche, déclarant : « Ce sont des choses que nous n'aimons pas voir dans le monde du football. Le club a pris sa décision et nous nous tenons aux côtés du club. Nous n'avons pas une grande influence sur de telles questions, mais en ce qui concerne ce que le club a décidé, nous le soutenons de toutes nos forces. »



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