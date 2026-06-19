Le défenseur de la sélection espagnole Éric García a commenté les débuts laborieux de la Roja lors du match d’ouverture de la Coupe du monde, conclu par un nul blanc face au Cap-Vert, rencontre au cours de laquelle il est resté sur le banc.

Interrogé par le quotidien espagnol Mundo Deportivo, il a également exprimé ses attentes pour la rencontre décisive face à l’Arabie saoudite, dimanche prochain lors de la 2^e journée, tout en révélant quelle équipe il souhaiterait éviter dès les premiers tours de la compétition.

Interrogé sur la préparation du deuxième match et sur les points à corriger, il a expliqué : « Face à des adversaires qui reculent et se regroupent, la circulation du ballon doit être extrêmement rapide. Nous devons occuper les espaces centraux malgré le bloc défensif adverse, car cela crée des intervalles et ouvre les couloirs. C’est notre ADN en sélection : nous sommes une équipe résolument offensive, c’est pourquoi le style de jeu de nos adversaires ne nous a pas surpris. »

Interrogé sur l’optimisme qui prévalait avant le tournoi et sur la question de savoir si ce premier match était un signal d’alarme ou une simple confirmation de la confiance, García a répondu : « Si l’on considère les joueurs un par un, je pense que nous faisons partie des équipes qui seront en tête du classement compte tenu de la grande qualité dont nous disposons à chaque poste, mais cela prouve que, quelle que soit votre supériorité sur l’adversaire, vous devez le démontrer sur le terrain ; chaque match est difficile et tout le monde ici se bat pour sa survie sportive, et nous aussi. C’est facile à dire, et je continue de penser que nous faisons partie des favoris, mais ce sont les actions sur le terrain qui comptent le plus, et nous avons des choses à améliorer pour maintenir ce haut niveau. »

Interrogé sur la rencontre à venir face à l’Arabie saoudite, le jeune défenseur a confié : « Le coach nous a confirmé que la rencontre face à l’Arabie saoudite ressemblera à celle contre le Cap-Vert. Nous travaillons actuellement à peaufiner quelques détails techniques pour être plus efficaces, et je suis convaincu que nous y parviendrons », ajoutant toutefois qu’il ne dévoilerait pas les plans du staff technique : « Je ne souhaite pas dévoiler nos plans ni offrir le moindre détail à nos adversaires. »

Interrogé sur les performances du Mondial, il souligne les prestations de l’Allemagne et la surprise coréenne, tout en saluant les individualités comme Diomandé, sans oublier les talents anglais et croates. « L’Allemagne a sans aucun doute livré de solides performances, et la Corée du Sud m’a beaucoup surpris par son style de jeu particulier. Sur le plan individuel, et comme Messi n’étonne plus personne, j’ai beaucoup apprécié la prestation de Diomande. L’Angleterre et la Croatie ont également livré d’excellents matchs ; ici, tout le monde possède un immense talent. »

Interrogé sur le triplé de Lionel Messi et sur la possibilité que l’Argentin maintienne ce niveau de performance, le défenseur du FC Barcelone a répondu, admiratif : « Il y a toujours beaucoup d’effervescence autour de Messi, et malgré son âge, quand on le voit jouer, on se dit qu’il sera aussi de la partie lors du prochain Mondial. C’est fou. Il fait preuve d’une intelligence aiguë, d’un grand sang-froid et d’une capacité exceptionnelle à anticiper les espaces, et le fait qu’il ait réussi un triplé dès son premier match de Coupe du monde prouve toute sa valeur.

Interrogé sur une éventuelle confrontation avec l’Argentine en seizièmes de finale ou en finale, et sur son rêve de marquer contre elle, García a conclu l’entretien en affirmant : « J’espère que cette confrontation aura lieu en finale. Marquer Leo Messi s’annonce extrêmement difficile, mais jouer contre lui est un rêve pour moi comme pour tout footballeur. Le jour J, notre seul objectif sera la victoire. Mais au coup de sifflet final, nous aurons conscience d’avoir affronté le meilleur joueur de l’histoire, à mes yeux. »