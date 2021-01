Garcia : "Continuer à garder notre position"

Rudi Garcia, le coach lyonnais, tient à la place de leader que son équipe occupe. Il espère la conserver le plus longtemps possible.

Victorieux de Lens (3-2) à l’occasion de sa première sortie de l’année, l’Olympique Lyonnais a consolidé sa place de leader de . Les Gones comptent désormais trois points d’avance sur leurs deux premiers poursuivants, le LOSC et le PSG. Bien que la saison soit encore longue, ils se plaisent dans ce confortable fauteuil et ils comptent bien le garder le plus longtemps possible. C’est ce qu’a indiqué Rudi Garcia, ce vendredi en conférence de presse.

Avant le déplacement des siens à Rennes ce samedi, l’entraineur rhodanien a insisté sur la nécessité de rester performant. "Il faut rester à 100% de nos capacités et faire que cette première place décuple nos capacités. On doit continuer à garder notre position, a-t-il indiqué. Il faut rester concentré et ne pas se croire arrivé. On a un match très très difficile à Rennes contre une bonne équipe et un concurrent direct. On fait tout pour continuer."

En faisant au moins match nul contre les Bretons, les Lyonnais seront assurés du titre de champion d’automne. Garcia a reconnu qu’il s’agissait bel et bien d’un objectif : « Cela veut dire que l'on est capable de gagner à Rennes. Après on verra. On y va pour ça et pour rester premier. On veut un résultat positif à Rennes. En gagnant là-bas, on éloignerait un peu le quatrième. Il faut continuer notre série. »

« Les louanges affaiblissent les hommes »

En tant que premier du championnat, l’OL a droit à beaucoup de commentaires positifs. Garcia admet que ce n’est pas pour lui déplaire, mais il espère que sa formation ne se laissera pas déstabiliser par ces louanges. « Je crains le battage médiatique que j'ai pu voir depuis la victoire contre Lens. Mon ancien adjoint Fred Bompard aurait dit que les louanges affaiblissent les hommes. Voilà le danger, a-t-il tonné. Quand on parle du titre de champion après la 18e journée alors que l'on ne sera peut-être pas champion d'automne, on fera tout pour l'être, mais il faut remettre les choses en perspectives ».

Tout en redoutant l’effet pervers d’une place de leader acquise trop tôt, Garcia se veut confiant car il constate des bases solides au sein de son équipe. « Les raisons de la bonne série ? On a enfin un effectif définitif. En particulier pour Memphis et Houssem Aouar que l'on pensait partant. Ils sont restés. Le départ de Marçal a été un déclic, l'arrivée de Lucas Paqueta aussi. Avec autant de bons milieux, c'est logique de jouer avec trois d'entre eux. On a aussi trois vrais attaquants. On joue avec Tino e Karl qui se trouvent bien. On a aussi eu le retour de Thiago Mendes. [...] On a trouvé notre rythme de croisière qui est excellent. Les jeunes aussi poussent énormément. Contre Lens, on avait un baby banc de touche et je me suis même demandé si j'entrainais les U19 en me retournant vers eux ».

Enfin, le coach de l’OL a aussi évoqué la bonne ambiance qui règne au sein de son atmosphère et qui, pour lui, est forcément importante : « On a groupe bien équilibré. Tout le monde est impliqué. Du président à tous ceux qui travaillent au club. Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. On travaille dans de bonnes conditions. Tout le monde met les joueurs de l'équipe professionnelle dans les meilleures conditions. »