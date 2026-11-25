Comment regarder Gangwon FC - Kitchee avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec plus de sécurité, ou depuis une autre région du monde où des restrictions géographiques peuvent s’appliquer ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Choisissez un VPN fiable . Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie TOD TV

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous à votre compte et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour accéder à l’intégralité du service et profiter du match !

Présentation du match

AFC Champions League Two - Journée 5 26 nov. 2026 - 05:00

Gangwon FC reçoit Kitchee dans le groupe H de la Ligue des champions 2 de l’AFC. Le stade et la ville n’ont pas encore été confirmés.

Gangwon traverse une mauvaise passe. Le club a perdu trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, dont une défaite 3-1 contre Daejeon Hana Citizen en K-League 1 le 21 novembre.

Le club sud-coréen occupe la quatrième place du groupe H et a donc besoin de points. Après une victoire 1-0 contre Kuching City le 29 octobre, il s’est incliné 2-0 face au même adversaire le 5 novembre.

Kitchee arrive avec une meilleure dynamique. Le club hongkongais a battu Tai Po 2-1 lors de sa dernière sortie et s’est également imposé 2-1 contre Phnom Penh dans cette compétition.

Deuxième du groupe, Kitchee a marqué dix buts lors de ses cinq derniers matches, dont cinq lors d’une victoire 5-1 à l’extérieur contre Lee Man FC en championnat.

Les deux équipes se sont quittées sur un score de 0-0 lors de leur première confrontation cette saison, en septembre. Gangwon voudra transformer ce match nul en victoire à domicile.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

Actualités des équipes et effectifs