Comment regarder La Gantoise contre Courtrai avec un VPN

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Présentation du match

First Division A - Journée 11 8 nov. 2026 - 10:00 Planet Group Arena

La Gantoise reçoit Courtrai à la Planet Group Arena de Gand pour une rencontre de Division 1A. Les deux équipes abordent ce match dans des dynamiques contrastées.

L’équipe de Rik De Mil reste sur un match nul 0-0 contre Kuopion PS en Ligue Conférence. Ce résultat prolonge une période difficile pour La Gantoise, qui n’a remporté aucun de ses trois derniers matches, toutes compétitions confondues.

Sa prestation la plus convaincante de ces derniers temps a été sa victoire 4-0 contre Anderlecht en championnat. Elle a montré les qualités offensives dont dispose De Mil lorsque La Gantoise joue à son meilleur niveau. Ce résultat contraste nettement avec les défaites qui ont suivi.

Courtrai arrive en mauvaise posture. L’équipe de Daniel Beichler n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de Division 1A et s’est inclinée 3-1 face au KV Malines lors de sa dernière sortie. Un résultat qui la laisse en grande difficulté dans le bas du classement.

La Gantoise occupe la quatrième place du classement de la Jupiler League, tandis que Courtrai reste englué à la 18e place. Cet écart au classement en dit long avant la rencontre.

Pour savoir où regarder La Gantoise contre Courtrai en direct, notamment sur quelle chaîne, comment suivre le streaming et à quelle heure aura lieu le coup d’envoi, poursuivez votre lecture.

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