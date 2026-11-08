Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
First Division A
team-logoLa Gantoise
Planet Group Arena
team-logoKV Courtrai
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Avec le concours de

Gand contre Courtrai en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et en streaming suivre le match ?

La Gantoise vs KV Courtrai
La Gantoise
KV Courtrai
First Division A

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder en direct le match de Première Division A entre La Gantoise et Courtrai aujourd’hui.

Comment regarder La Gantoise contre Courtrai avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

NordVPN

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée

Regardez le foot partout
  • Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.
BelgiqueDAZN
LuxembourgDAZN
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.
  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

crest
First Division A - Journée 11
Planet Group Arena

La Gantoise reçoit Courtrai à la Planet Group Arena de Gand pour une rencontre de Division 1A. Les deux équipes abordent ce match dans des dynamiques contrastées.

L’équipe de Rik De Mil reste sur un match nul 0-0 contre Kuopion PS en Ligue Conférence. Ce résultat prolonge une période difficile pour La Gantoise, qui n’a remporté aucun de ses trois derniers matches, toutes compétitions confondues.

Sa prestation la plus convaincante de ces derniers temps a été sa victoire 4-0 contre Anderlecht en championnat. Elle a montré les qualités offensives dont dispose De Mil lorsque La Gantoise joue à son meilleur niveau. Ce résultat contraste nettement avec les défaites qui ont suivi.

Courtrai arrive en mauvaise posture. L’équipe de Daniel Beichler n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de Division 1A et s’est inclinée 3-1 face au KV Malines lors de sa dernière sortie. Un résultat qui la laisse en grande difficulté dans le bas du classement.

La Gantoise occupe la quatrième place du classement de la Jupiler League, tandis que Courtrai reste englué à la 18e place. Cet écart au classement en dit long avant la rencontre.

Pour savoir où regarder La Gantoise contre Courtrai en direct, notamment sur quelle chaîne, comment suivre le streaming et à quelle heure aura lieu le coup d’envoi, poursuivez votre lecture.

Actualités des équipes et effectifs

La Gantoise vs KV Courtrai Équipes probables

Entraineur

  • R. De Mil

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google