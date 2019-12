Gambardella - Lens-PSG, Auxerre-Metz : le tirage complet des 32es

Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe Gambardella a été effectué ce jeudi au siège de la Fédération Française de Football.

Qui succédera à ? Les paris sont ouverts, avec plusieurs prétendants au trône, et on en sait un peu plus depuis le tirage au sort des 32es de finale effectué ce jeudi au siège de la FFF. Les rencontres se tiendront le 12 janvier, avec de belles affiches au programme.

Le tenant du titre, qui a difficilement pris le dessus sur l’AS Saint-Priest (R1) au tour précédent, se déplacera en Corse sur la pelouse de l’ . Quid du PSG ?

Large vainqueur d’Evry (R3) au tour précédent (8-0), le club de la capitale nous offrira l’un des plus beaux chocs de ces 32es de finale avec un déplacement on ne peut plus périlleux sur la pelouse du !

D’autres belles rencontres sont à prévoir, comme celle opposant deux excellents centres de formation français : Auxerre et Metz. Il faudra également suivre le match entre La Duchère et le Racing Club de , ou encore celui entre et Angers.

Le tirage au sort complet des 32es de finale :

⁃ Pontarlier - Schiltigheim

⁃ Riom -

⁃ Pagny sur Moselle - Molsheim Ernolsheim

⁃ - Sochaux

⁃ Lyon Duchère - Strasbourg

⁃ Auxerre - Metz

⁃ Lyon - Bourg en Bresse

⁃ Vénissieux - ASPTT Dijon

⁃ - Colomiers

⁃ Rodez -

⁃ Le Pontet - Nice

⁃ Muret - Nîmes

⁃ Oullins Cascol - Montélimar

⁃ Blagnac - Andrézieux

⁃ AC Ajaccio - Montpellier

⁃ Gemenos - St Etienne

⁃ Vitré -

⁃ Nantes - Angers

⁃ -

⁃ Avranches - SA Mérignac

⁃ Le Mans ou Bretigny - Blois

⁃ Le Mans Villaret - Carquefou

⁃ Tours - Laval

⁃ Plabennec -

⁃ Orléans -

⁃ Lens - PSG

⁃ Marck -

⁃ Reims - Torcy

⁃ Epernay - Hazebrouck

⁃ Marcquois - Evreux

⁃ Gonfreville - Amiens

⁃ Wasquehal - Arras