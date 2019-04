Gambardella - Julien Sablé : "Le groupe U19 a gagné en maturité"

Ancien directeur du centre de formation de l'ASSE, Julien Sablé espère voir les U19 du club du Forez triompher ce samedi, au Stade de France.

Ce samedi, le Stade de sera le théâtre d'un match qui restera gravé dans les mémoires des jeunes U19 de l'AS Saint-Etienne et du TFC. En effet, en lever de rideau de la finale de la opposant le au (21h), la finale de la Gambardella se déroulera à 17h15 sur la mythique pelouse de l'antre de l'Equipe de France. Le rêve d'une vie pour de jeunes joueurs aspirant encore pour la plupart à devenir de futurs professionnels.

Du côté des Verts de l'ASSE, un homme connaît bien l'émotion que ressentiront les U19 entraînés par Razik Nedder. Cet homme, c'est Julien Sablé. Et pour cause, en plus d'avoir été directeur du centre de formation du club du Forez, Julien Sablé avait été le capitaine de l'équipe stéphanoise qui avait remporté la Gambardella en 1998. Un moment dont il garde encore de précieux souvenirs. Toutefois, ce samedi, celui qui fait désormais partie du staff de Jean-Louis Gasset aura les yeux rivés sur ses jeunes successeurs. Une génération dorée, qui peut prétendre à de grandes choses selon lui.

"La principale force de cette génération c'est la détermination"

"C’est une génération qui travaille ensemble depuis la catégorie U12. Cela correspond aux débuts d’une personne très importante pour eux, leur entraîneur Razik Nedder. Il a réussi à les façonner, à les faire progresser et les a bien formés. C’est aussi le fruit du travail de la cellule de recrutement, qui a su faire venir des joueurs permettant à tout le groupe de se tirer vers le haut. Au-delà de mon rôle de responsable de la post-formation, j’ai un lien psychologique fort avec eux. Je les ai vus grandir pour la plupart. Mais je suis là pour leur rappeler que le travail est très loin d’être fini", a en effet confié l'ancien joueur de l'ASSE, mais aussi de Bastia et de l'OGC Nice, dans des propos publiés sur le site internet du club, en marge de cette finale tant attendue face aux Violets du TFC.

🏆 1998, quelle belle année ! 😏

🙌 Avant les Bleus, Julien #Sablé et les Verts remportaient la première finale de Coupe #Gambardella disputée au @StadeFrance 🎉 pic.twitter.com/nxotqK0FIq — (@ASSEofficiel) 26 avril 2019​

"La principale force de cette génération c'est la détermination. On pourrait croire à un surplus de confiance, mais ils sont en réalité persuadés qu’ils sont capables d'accomplir de grandes choses. Cette saison, certains d'entre eux ont eu la chance de s'entraîner très régulièrement avec le groupe pro. Jean-Louis Gasset a pris soin d'eux. Ils ont acquis de l'expérience (...) Cette saison, les jeunes font totalement partie du projet sportif porté par le coach. Le groupe U19 a gagné en maturité et met des actes sur sa motivation. Et c’est tout ce qu’on aime à Saint-Étienne", a ensuite ajouté Julien Sablé. Désormais, il ne reste plus qu'à ponctuer le bon travail effectué par une victoire face à une équipe toulousaine qui aura elle aussi de nombreux arguments à faire valoir.