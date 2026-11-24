Comment regarder Gamba Osaka - Port FC avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans un pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

AFC Champions League Elite - Journée 5 25 nov. 2026 - 05:00

Le Gamba Osaka reçoit Port FC en Ligue des champions Élite de l’AFC. Les deux clubs cherchent à améliorer leur position au classement de la zone Est.

L’équipe japonaise est entraînée par Tomokazu Myojin et peine à gagner ces derniers temps. Le Gamba a fait trois matches nuls et perdu les deux autres lors de ses cinq dernières rencontres.

Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 1-0 en championnat contre Fagiano Okayama. Elle faisait suite à un revers 3-2 face au Cerezo Osaka : l’ambiance autour du club est donc loin d’être sereine.

Port FC arrive sous la direction de Sarawut Treephan avec des résultats plus contrastés. Le club a battu Beijing Guoan 7-4 lors d’un match continental spectaculaire, mais s’était incliné 3-0 contre Johor Darul Ta'zim la semaine précédente.

Ce contraste résume jusqu’ici la saison de Port FC en Asie. L’équipe marque facilement, mais se montre rarement à l’aise en défense.

Le Gamba occupe la sixième place du classement de la zone Est, tandis que Port FC est 13e. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

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