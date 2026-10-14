Gamal Abdelhamid, ancien joueur du Zamalek, a lâché une véritable bombe au sujet du derby face à Al Ahly, en révélant qu'il détenait une information selon laquelle l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) était en panne durant la rencontre, tout en s'attaquant aux décisions arbitrales du match, affirmant que le Zamalek n'avait pas obtenu son dû sur le terrain.

Dans ses déclarations à l'émission « El Defender », diffusée sur la chaîne Al Shams, Abdelhamid a expliqué que ce derby lui avait donné l'impression qu'il existait deux règlements d'arbitrage dans le monde, l'un appliqué en Égypte et l'autre en Europe, critiquant ce qu'il considère comme une différence dans l'interprétation et l'application des lois du jeu, en particulier lors des grandes affiches.

L'ancien joueur du Zamalek a ajouté qu'il disposait d'une information selon laquelle la technologie VAR était en panne pendant le derby, une déclaration qui soulève des interrogations sur la disponibilité réelle de la technologie durant la rencontre, information qui nécessite toutefois une confirmation officielle des instances compétentes.

Gamal Abdelhamid : le Zamalek méritait un penalty, Gamal Al Sharif a confirmé que le club blanc y avait droit

Abdelhamid est revenu sur la polémique entourant les situations arbitrales du match, soulignant que l'expert en arbitrage syrien Gamal Al Sharif avait confirmé l'existence d'un penalty en faveur du Zamalek, estimant que le club blanc n'avait pas obtenu son dû lors de cette confrontation.

L'ancien joueur du Zamalek a également adressé des critiques à ceux qui ont défendu l'arbitre de la rencontre, affirmant que ceux qui l'ont défendu, selon lui, appartiennent au club d'Al Ahly ou à la commission des arbitres. Il a par ailleurs exprimé son désaccord avec la manière dont les lois de l'arbitrage sont interprétées en Égypte, estimant qu'elles le sont en fonction des appartenances.

Dans un message qui n'est pas passé inaperçu, Gamal Abdelhamid a insisté sur le fait qu'Al Ahly, avec les grandes vedettes qu'il possède et ses immenses moyens techniques et financiers, n'a pas besoin d'un arbitre pour s'imposer, affirmant que l'équipe dispose de tous les atouts nécessaires pour faire la différence sur le rectangle vert.

Il a précisé que sa contestation ne visait pas à minimiser Al Ahly ni à remettre en cause les qualités de ses joueurs, mais qu'elle s'inscrivait dans la défense du droit du Zamalek à bénéficier de décisions justes, loin des erreurs d'arbitrage susceptibles d'influer sur le résultat des matches.

Abdelhamid a conclu ses déclarations en insistant sur la nécessité d'appliquer les lois de l'arbitrage selon des critères identiques pour tous les clubs, au vu de la polémique suscitée par ce derby, soulignant que l'équité arbitrale demeure une exigence fondamentale pour garantir l'égalité des chances, tandis que les propos sur la panne de la technologie vidéo nécessitent encore une clarification officielle pour trancher le débat autour de cet épisode.