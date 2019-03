Galtier : "Si Pépé veut partir, nous le laisserons, ce sera bénéfique pour le club"

Christophe Galtier estime que si Nicolas Pépé veut quitter Lille, le club le laissera partir. Marc Ingla n'est pas inquiet par rapport au mercato.

Dans un entretien accordé notamment à Goal, Christophe Galtier, le coach du LOSC, et Marc Ingla, vice-président du club, sont revenus sur plusieurs thèmes de l'actualité concernant l'équipe nordiste, évoquant notamment le cas de Nicolas Pépé ou la puissance du PSG sur le plan national.

GOAL: Le LOSC est-il sous la menace de perdre ses meilleurs joueurs après une si bonne saison au profit d’équipes plus grandes?

Christophe Galtier: Quand je suis venu, je connaissais le projet et même après un an, si nous perdons un joueur, je fais confiance à M. Luis Campos (directeur sportif), de nouveaux jeunes joueurs arriveront.



La lutte sera-t-elle encore plus difficile pour garder des joueurs comme Nicolas Pepe (liens avec le Bayern et ) et Jonathan Ikone malgré le fait que le club pourrait jouer en la saison prochaine?

La saison prochaine, je suis sûr que l'équipe changera parce que le football est comme ça. Si nous finissons deuxièmes et jouons en Ligue des champions, l’équipe sera meilleure car nous serons en Europe et nous aurons beaucoup de matches difficiles. En tant qu'entraîneur, je ne veux pas garder un joueur qui veut partir. S'il veut aller dans un grand club en Europe, le mieux est de faire une bonne affaire, puis de constituer votre équipe. Si Pepe veut partir, nous le laisserons, cela lui sera bénéfique et bénéfique pour le club.





Marc Ingla, PDG du LOSC



Etes-vous frustré par le fait que le PSG, doté d'un budget énorme, règne sur le football français en dépit de l'arrivée de nouveaux investisseurs à Marseille et , mais pas à la hauteur de ce niveau d'investissement?

D'un côté, oui, mais de l'autre, c'est une joie d'avoir une telle équipe en avec laquelle on peut rivaliser. Il y a toujours eu une menace de la Super League européenne où les meilleurs clubs ne s'affronteront que l'un contre l'autre. Je ne vois que des avantages à avoir une équipe aussi forte en et à avoir la chance de la défier dans la mesure de nos moyens. Le PSG apporte également beaucoup plus de compléments à la Ligue française et à nous. Mais, oui, il y a aussi ses inconvénients.



Le LOSC a-t-il l'intention de prendre le relai de la domination du PSG?

C'est un sport. Peut-être qu'avec le temps, les Qataris passeront à un autre sport (rires). Mais, à court et moyen terme, le paysage sera assez similaire (pour nous). Mais au final, il s’agit d’un sport qui vise à gagner et à être aussi haut que possible dans la mesure de nos moyens et de nos possibilités.



Existe-t-il une menace de voir les joueurs se faire recruter par les plus grands clubs?

Nous savons que nos joueurs sont très sollicités en Europe. Mais nous avons une bonne équipe de recruteurs dans le monde entier et nous sommes prêts pour la période estivale si et quand il y aura des départs de joueurs du club, des remplacements naturels pour eux seront préparés.