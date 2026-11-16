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La course à la présidence de la FIGC se poursuit à coups de déclarations et de répliques. Cette fois, Adriano Galliani, ancien dirigeant de l’AC Milan et de Monza et rival du commissaire Giovanni Malagò, prend la parole en mettant sur la table le nom de Roberto Mancini.

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L’avenir du football italien passera inévitablement par les prochaines élections à la FIGC. Elles devront non seulement départager les prétendants à la présidence, six mois seulement après la nomination estivale de Giovanni Malagò, mais aussi déterminer la voie que suivront la fédération et ses sélections nationales. Parmi elles figure bien sûr l’équipe première, entraînée par Roberto Mancini. Choisi à l’époque par l’actuel commissaire extraordinaire, celui-ci aurait pu voir son poste remis en question par Adriano Galliani, rival de Malagò et lui aussi candidat.

Ce conditionnel s’impose : l’ancien administrateur délégué de l’AC Milan et de Monza a tenu à apaiser les polémiques en marge de la présentation de la quatrième édition du trophée Italo Galbiati, à l’Auditorium Banco BPM. Il a posé le premier jalon de sa campagne électorale : le maintien de l’actuel sélectionneur. Et pour éviter d’attiser les tensions, il a également confirmé qu’il ne déposerait pas de recours contre la candidature de Malagò.

LE MAINTIEN DE MANCINI : Galliani a réaffirmé, rapporte l’Ansa, que le poste de l’actuel sélectionneur n’était pas remis en question : « Si je remportais les élections à la FIGC, je maintiendrais Mancini au poste de sélectionneur ? Je ne suis pas président, mais certainement oui. »

PAS DE GUERRE, MAIS UNE PIQUE À MALAGÒ… : Galliani a expliqué pourquoi il avait décidé de ne pas contester la candidature de Giovanni Malagò dans l’affaire de la double signature du Genoa : « Le football a déjà assez de problèmes, il a besoin de sérénité et de tranquillité. Je reste convaincu qu’on ne peut pas donner sa voix deux fois, car n’importe quelle candidature pourrait alors être retirée à la dernière minute et, à tout moment, cela pourrait se transformer en marchandage de voix. C’est une faille, il faut réglementer cela. Cinquante ans dans le football m’ont dicté cette décision. Abordons le 14 décembre avec sérénité et tranquillité. Il y a deux candidats, l’un des deux gagnera. »