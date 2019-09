Galles - Giggs impressionné par Gareth Bale

La légende de Manchester United a félicité son compatriote, buteur décisif pour sa sélection dans la course à l'Euro 2020.

Le sélectionneur gallois, Ryan Giggs, s'est montré élogieux face au caractère affiché par Gareth Bale, auteur du but victorieux dans les dernières minutes du match contre l'Azerbaïdjan ce vendredi (2-1).

Déjà double buteur avec les Merengue contre Villarreal (2-2) il y a une semaine, l'attaquant du a mené son équipe, demi-finaliste surprise du dernier Euro en 2016, à une victoire à l'arrachée face au dernier de son groupe de qualifications.

"Bien sûr, Gareth a marqué tellement de buts importants pour le au fil des années, a-t-il déclaré pour Sky Sports. En règle générale quand il marque, il continue de marquer donc j'étais heureux de le voir trouver le chemin des filets avec le Real Madrid la semaine dernière."

L'ancien Red Devil a ensuite salué le caractère de son joueur, après un été difficile qui l'aura finalement vu rester en . "Tout comme le reste des garçons, il a montré un grand caractère, il a continué jusqu'à la fin. Je suis très content pour lui."

Malgré cela, le sélectionneur gallois a tenu à faire passer le message que la première mi-temps de ses hommes ne lui avait guère plu. "Nous étions trop pressés pour marquer. J'ai joué des matches comme cela par le passé, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Il n'y avait pas assez de joueurs en forme en première période.

"Je n'étais pas satisfait de cette première mi-temps. Nous n'avons pas bien joué et n'avons pas respecté le plan de jeu. Je savais que le 1-0 ne suffirait pas, j'étais frustré. Nous avons eu une grande possession, mais nous n'avons pas fait circuler le ballon assez vite. Nous n'avons pas été patients et c'est ce sur quoi ils sont bons, attendre derrière, récupérer le ballon et sprinter vers l'avant."

"Je suis ravi des trois points et du caractère que nous avons montré. Nous travaillons toujours dur et nous apprendrons de ce match. Nous allons en profiter car il n'est pas facile de gagner des points dans ce groupe."

Les Gallois recevront la Biélorussie ce lundi en match amical et ne retrouveront les éliminatoires qu'en novembre prochain.