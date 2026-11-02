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Galatasaray - VfB Stuttgart : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Galatasaray vs VfB Stuttgart
Galatasaray
VfB Stuttgart
Ligue des Champions

En Ligue des champions, Galatasaray affronte le VfB Stuttgart. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Galatasaray - VfB Stuttgart : heure du coup d’envoi

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Ligue des Champions - Journée 4
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Le match entre Galatasaray et le VfB Stuttgart débutera le 3 novembre 2026 à 18 h 45.

Galatasaray - VfB Stuttgart : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

La rencontre sera diffusée en direct sur DAZN en Allemagne. La chaîne de télévision et les options de streaming sont indiquées ci-dessous.

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé du côté de Galatasaray et du VfB Stuttgart ?

Galatasaray arrive à Istanbul avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Parmi ses résultats récents figurent un succès 4-0 contre Konyaspor en Süper Lig et une victoire 2-1 dans le derby face à Fenerbahçe. Seule ombre au tableau : une défaite 1-4 contre le FC Barcelone en Ligue des champions. Au total, Galatasaray a inscrit huit buts et en a encaissé dix sur cette période.

Le VfB Stuttgart a remporté deux de ses cinq derniers matches officiels, dont un impressionnant succès 4-2 sur le terrain du Bayer Leverkusen en Bundesliga et une victoire 1-0 contre Paderborn en Coupe d’Allemagne. Deux défaites, contre Gladbach (2-3) et le Hamburger SV (0-1), ainsi qu’un match nul 1-1 face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions complètent le bilan. Stuttgart a marqué neuf fois et encaissé huit buts sur cette période.

GAL

GAL - Forme

BAR
D1-4
GEN
V0-1
LIL
V2-4
FB
V2-1
KSP
V0-4
But marqué (encaissé)
12/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
VFB

VFB - Forme

HSV
D1-0
ATM
N1-1
BMG
D2-3
SCP
V0-1
B04
V2-4
But marqué (encaissé)
8/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Galatasaray - VfB Stuttgart : compositions d’équipe

Galatasaray vs VfB Stuttgart Équipes probables

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Formation
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
3-4-2-1
U. CakirU. CakirD. SanchezD. SanchezR. SallaiR. SallaiAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciI. JakobsI. JakobsA. BatrakovA. BatrakovY. AkgunY. AkgunGabriel SaraGabriel SaraL. TorreiraL. TorreiraB. YilmazB. YilmazV. OsimhenV. OsimhenF. BredlowF. BredlowR. HendriksR. HendriksL. JaquezL. JaquezJ. ChabotJ. ChabotA. KarazorA. KarazorG. ProemelG. ProemelB. El KhannoussB. El KhannoussD. UndavD. UndavJ. LewelingJ. LewelingC. FuehrichC. FuehrichE. DemirovicE. Demirovic
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-2-3-1
Galatasaray

Onze de départ

VfB Stuttgart

Entraineur

  • O. Buruk
  • S. Hoeness

Galatasaray - VfB Stuttgart : forme récente

GAL

GAL - Forme

BAR
D1-4
GEN
V0-1
LIL
V2-4
FB
V2-1
KSP
V0-4
But marqué (encaissé)
12/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
VFB

VFB - Forme

HSV
D1-0
ATM
N1-1
BMG
D2-3
SCP
V0-1
B04
V2-4
But marqué (encaissé)
8/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Galatasaray - VfB Stuttgart : bilan des confrontations directes

Galatasaray - VfB Stuttgart : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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