Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très pratique.

Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN digne de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette).

Choisissez un fournisseur de VPN digne de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.

Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion. Connectez-vous et trouvez le flux. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Galatasaray - VfB Stuttgart : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 3 nov. 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

Le match entre Galatasaray et le VfB Stuttgart débutera le 3 novembre 2026 à 18 h 45.

Galatasaray - VfB Stuttgart : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

La rencontre sera diffusée en direct sur DAZN en Allemagne. La chaîne de télévision et les options de streaming sont indiquées ci-dessous.

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé du côté de Galatasaray et du VfB Stuttgart ?

Galatasaray arrive à Istanbul avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Parmi ses résultats récents figurent un succès 4-0 contre Konyaspor en Süper Lig et une victoire 2-1 dans le derby face à Fenerbahçe. Seule ombre au tableau : une défaite 1-4 contre le FC Barcelone en Ligue des champions. Au total, Galatasaray a inscrit huit buts et en a encaissé dix sur cette période.

Le VfB Stuttgart a remporté deux de ses cinq derniers matches officiels, dont un impressionnant succès 4-2 sur le terrain du Bayer Leverkusen en Bundesliga et une victoire 1-0 contre Paderborn en Coupe d’Allemagne. Deux défaites, contre Gladbach (2-3) et le Hamburger SV (0-1), ainsi qu’un match nul 1-1 face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions complètent le bilan. Stuttgart a marqué neuf fois et encaissé huit buts sur cette période.

Galatasaray - VfB Stuttgart : compositions d’équipe

Galatasaray - VfB Stuttgart : forme récente

Galatasaray - VfB Stuttgart : bilan des confrontations directes

Galatasaray - VfB Stuttgart : les classements