Galatasaray - VfB Stuttgart : les détails du match

Ligue des Champions - Journée 4 3 nov. 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

La ferveur du RAMS Park attend un Stuttgart en pleine forme

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Galatasaray reçoit le VfB Stuttgart au Rams Global Stadyumu, à Istanbul, le mardi 3 novembre 2026, lors de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les deux clubs ne se sont encore jamais affrontés dans une compétition de l’UEFA. Ce sera donc une première entre deux équipes aux ambitions européennes différentes cette saison.

Galatasaray aborde ce rendez-vous après avoir remporté le derby contre Fenerbahce (2-1) en Süper Lig dimanche dernier. L’équipe d’Okan Buruk a gagné quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et sa victoire contre Lille (4-2) en Ligue des champions la semaine dernière a montré sa capacité à marquer à ce niveau.

Le champion de Turquie occupe la 23e place du classement de la Ligue des champions. Prendre des points ici n’est donc pas seulement souhaitable : c’est presque indispensable pour que Galatasaray évite l’élimination et poursuive son parcours.

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Le Stuttgart de Sebastian Hoeness se présente dans une situation différente. Sixième au classement de la Ligue des champions, le club allemand est sur une bonne dynamique en Europe et dispose d’une marge qui lui permet d’aborder ce match avec confiance plutôt qu’avec fébrilité.

Stuttgart a fait match nul contre l’Atlético de Madrid (1-1) lors de sa dernière sortie en Ligue des champions et avait auparavant battu le Slovan Bratislava (3-0). Il a ainsi montré qu’il pouvait tenir tête à un adversaire de premier plan comme répondre présent lors d’un match à gagner impérativement. Ses résultats en Bundesliga ont été irréguliers, mais en Europe, son jeu s’est révélé maîtrisé et efficace.

Avec sa capacité de plus de 53 000 spectateurs et l’une des ambiances les plus intenses du football européen, le Rams Park constituera un cadre redoutable. Stuttgart devra être au meilleur de sa forme pour ramener quelque chose d’Istanbul.

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