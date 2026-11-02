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Ligue des Champions
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Galatasaray-Stuttgart, avant-match de Ligue des champions : les deux équipes arrivent dans le chaudron du RAMS Park avec leur puissance offensive affichée en championnat

Galatasaray vs VfB Stuttgart
Ligue des Champions
Galatasaray
VfB Stuttgart

Sur sa lancée après un succès sans appel (4-0) sur le terrain de Konyaspor, Galatasaray, leader du championnat turc, accueille une équipe du VfB Stuttgart sans complexe, galvanisée par sa victoire spectaculaire (4-2) face au Bayer Leverkusen.

Galatasaray - VfB Stuttgart : les détails du match

crest
Ligue des Champions - Journée 4
Rams Global Stadyumu

La ferveur du RAMS Park attend un Stuttgart en pleine forme

Galatasaray SK v Fenerbahce SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Galatasaray reçoit le VfB Stuttgart au Rams Global Stadyumu, à Istanbul, le mardi 3 novembre 2026, lors de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les deux clubs ne se sont encore jamais affrontés dans une compétition de l’UEFA. Ce sera donc une première entre deux équipes aux ambitions européennes différentes cette saison.

Galatasaray aborde ce rendez-vous après avoir remporté le derby contre Fenerbahce (2-1) en Süper Lig dimanche dernier. L’équipe d’Okan Buruk a gagné quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et sa victoire contre Lille (4-2) en Ligue des champions la semaine dernière a montré sa capacité à marquer à ce niveau.

Le champion de Turquie occupe la 23e place du classement de la Ligue des champions. Prendre des points ici n’est donc pas seulement souhaitable : c’est presque indispensable pour que Galatasaray évite l’élimination et poursuive son parcours.

SC Paderborn 07 v VfB Stuttgart - DFB Cup 2026/27Getty Images

Le Stuttgart de Sebastian Hoeness se présente dans une situation différente. Sixième au classement de la Ligue des champions, le club allemand est sur une bonne dynamique en Europe et dispose d’une marge qui lui permet d’aborder ce match avec confiance plutôt qu’avec fébrilité.

Stuttgart a fait match nul contre l’Atlético de Madrid (1-1) lors de sa dernière sortie en Ligue des champions et avait auparavant battu le Slovan Bratislava (3-0). Il a ainsi montré qu’il pouvait tenir tête à un adversaire de premier plan comme répondre présent lors d’un match à gagner impérativement. Ses résultats en Bundesliga ont été irréguliers, mais en Europe, son jeu s’est révélé maîtrisé et efficace.

Avec sa capacité de plus de 53 000 spectateurs et l’une des ambiances les plus intenses du football européen, le Rams Park constituera un cadre redoutable. Stuttgart devra être au meilleur de sa forme pour ramener quelque chose d’Istanbul.

Actualités des équipes et effectifs

Galatasaray vs VfB Stuttgart Équipes probables

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Formation
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-2-3-1
U. CakirU. CakirD. SanchezD. SanchezR. SallaiR. SallaiAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciI. JakobsI. JakobsA. BatrakovA. BatrakovY. AkgunY. AkgunGabriel SaraGabriel SaraL. TorreiraL. TorreiraB. YilmazB. YilmazV. OsimhenV. OsimhenD. SeimenD. SeimenM. MittelstaedtM. MittelstaedtR. HendriksR. HendriksA. Al DakhilA. Al DakhilJ. ChabotJ. ChabotG. ProemelG. ProemelB. El KhannoussB. El KhannoussC. FuehrichC. FuehrichJ. LewelingJ. LewelingF. JeltschF. JeltschD. UndavD. Undav
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-2-3-1
Galatasaray

Onze de départ

VfB Stuttgart

Entraineur

  • O. Buruk
  • S. Hoeness

Forme récente

GAL

GAL - Forme

BAR
D1-4
GEN
V0-1
LIL
V2-4
FB
V2-1
KSP
V0-4
But marqué (encaissé)
12/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
VFB

VFB - Forme

HSV
D1-0
ATM
N1-1
BMG
D2-3
SCP
V0-1
B04
V2-4
But marqué (encaissé)
8/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Historique des confrontations

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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