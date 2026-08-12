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Osimhen GalatasarayGetty
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Galatasaray serait en négociations avec un prétendant pour Victor Osimhen et fixe sa limite pour ce méga-transfert

Super Lig
Mercato
Galatasaray vs Corum FK
Galatasaray
Corum FK
V. Osimhen

Alors que la Süper Lig continue de redorer son image, mais aussi son potentiel sportif, avec de grandes stars, un joueur de tout premier plan pourrait bien être sur le départ.

Le grand club saoudien d’Al Hilal s’est renseigné sur Osimhen auprès de Galatasaray, selon les informations de l’expert mercato Sacha Tavolieri. D’après ce rapport, le recordman de titres en Turquie serait prêt à laisser partir son buteur nigérian contre 65 millions d’euros.

Toutefois, deux conditions devraient d’abord être remplies : Al Hilal devrait d’abord convaincre Osimhen de rejoindre le club, et la légende offensive du Real Madrid Karim Benzema devrait sans doute lui faire de la place chez le champion à 19 reprises.

L’ancien joueur de Wolfsburg, Osimhen, n’avait rejoint définitivement Istanbul depuis la SSC Naples qu’à l’été 2025, après s’être auparavant brouillé avec les Italiens puis avoir convaincu en Turquie dans le cadre d’un prêt.

Dernièrement, d’autres grandes stars internationales avaient suivi Osimhen en Süper Lig. Mohamed Salah a rejoint Trabzonspor après son départ du Liverpool FC, tandis que le rival de Galatasaray, Fenerbahçe, a annoncé mercredi le transfert de Romelu Lukaku en provenance de Naples.

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