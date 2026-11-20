Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette).

Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.

Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion. Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour accéder à l’intégralité du service et profiter du match !

Galatasaray - Samsunspor : heure du coup d’envoi

Super Lig - Journée 12 21 nov. 2026 - 08:00 Rams Global Stadyumu

Galatasaray reçoit Samsunspor au NEF Stadyumu d’Istanbul pour ce duel de Süper Lig. Le leader aborde la rencontre en grand favori et veut accroître son avance en tête du classement.

Galatasaray affiche une forme impressionnante. Six victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont des succès contre le VfB Stuttgart et Lille en Ligue des champions, témoignent de la qualité de l’équipe d’Okan Buruk. Avec 28 points, Gala trône sans partage en tête du classement.

Samsunspor, en revanche, traverse une crise profonde. Le club a perdu quatre de ses cinq derniers matches de championnat, dont le plus récent, une lourde défaite 5-2 contre Istanbul Basaksehir. L’équipe de l’entraîneur Nenad Bjelica occupe l’avant-dernière place et a un besoin urgent de points.

Le contraste entre les deux équipes pourrait difficilement être plus marqué. Galatasaray marque, presse et gagne ; Samsunspor lutte tout simplement pour sa survie en Süper Lig.

En dehors du terrain aussi, un sujet fait parler : Ilkay Gündogan, arrivé libre de Manchester à Galatasaray en septembre 2025, a écarté l’idée d’un transfert cet hiver malgré un temps de jeu minime. Le joueur de 36 ans veut remporter des titres avec Gala et attend patiemment sa chance.

Voici où voir le match en direct aujourd’hui, ainsi que toutes les autres informations sur sa diffusion.

Les sujets de la semaine : qu’en est-il de Galatasaray et de Samsunspor ?

Galatasaray aborde ce duel avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est un succès 4-3 contre Amed Sportif en Süper Lig. S’y ajoutent des victoires contre le VfB Stuttgart (2-0) et Lille (4-2) en Ligue des champions, ainsi qu’un succès 2-1 dans le derby face à Fenerbahçe. Sur ces cinq rencontres, Galatasaray a marqué 13 buts et en a encaissé quatre.

Samsunspor n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de championnat : une victoire 1-0 contre Konyaspor le 7 novembre. Avant cela, l’équipe s’était inclinée contre Istanbul Basaksehir (2-5), Amed Sportif (1-2), Kasımpaşa (1-4) et Trabzonspor (0-3). Samsunspor est resté quatre rencontres de suite sans victoire, inscrivant seulement quatre buts et en encaissant 14 sur cette période.

Galatasaray - Samsunspor : compositions

Galatasaray - Samsunspor : forme

Galatasaray - Samsunspor : bilan des confrontations directes

Galatasaray - Samsunspor : les classements