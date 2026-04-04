Galatasaray s'incline face à Trabzonspor, qui est désormais bien placé dans la course au titre turc

Trabzonspor s'est lancé dans la course au titre de champion de Turquie. Les Bordo-Mavililer ont remporté le choc à domicile contre Galatasaray sur le score de 2-1 et ne sont désormais plus qu'à un point du leader, qui a toutefois un match en retard. Fenerbahçe, qui compte trois points de moins que Trabzonspor, a également disputé un match de moins que l'équipe de l'entraîneur Fatih Tekke.

Du côté de Trabzonspor, André Onana était bien sûr dans les cages. Le Camerounais a réussi à garder ses cages inviolées lors des deux derniers matchs et est en grande forme. Galatasaray devait se passer de ses piliers Victor Osimhen, Gabriel Sara et Leroy Sané. Noa Lang a toutefois été titularisé au poste d’ailier gauche.

Compte tenu de l'excellente forme de Trabzonspor, Galatasaray savait qu'il allait devoir serrer les dents. Le match n'avait même pas quatre minutes lorsque l'équipe locale a déjà frappé. Wagner Pina a adressé un centre sur la tête de Paul Onuachu, qui a joliment prolongé le ballon dans le coin opposé : 1-0.

Au cours de cette première mi-temps, Trabzonspor n'a pas su creuser l'écart. Anthony Nwakaeme a vu son tir passer tout juste du mauvais côté du poteau, tandis que Felipe Augusto a lui aussi tiré à côté alors qu'il était en position favorable.

Juste avant la mi-temps, Onuachu a en outre vu son deuxième but de la soirée refusé pour hors-jeu, permettant ainsi à Galatasaray de rester dans la course. Mieux encore : quelques minutes après la reprise, Wilfried Singo a repris au second poteau un centre millimétré de Baris Alper Yilmaz : 1-1.

La joie de Galatasaray a toutefois été de courte durée. Après un peu plus d'une heure de jeu, Chibuike Nwaiwu a prolongé un coup franc millimétré de Nwakaeme dans le coin opposé, hors de portée d'Ugurcan Çakir : 2-1.

Oleksandr Zubkov a ensuite manqué l'occasion de porter le score à 3-1, son tir au but ayant été détourné in extremis en corner par l'ancien joueur de l'Ajax Davinson Sánchez. Une fin de match haletante s'en est suivie, mais aucun autre but n'a été marqué.