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Galatasaray SK v Göztepe SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traduit par

Galatasaray renverse la situation après avoir été mené et enchaîne une deuxième victoire de suite en Süper Lig

Galatasaray vs Goztepe
Galatasaray
Goztepe
Super Lig

Galatasaray a décroché samedi sa deuxième victoire de la saison. Cim Bom a été mené 0-1 à domicile contre Göztepe, avant de renverser la situation grâce à Davinson Sánchez, Gabriel Sara et Victor Osimhen pour s’imposer 3-2 au terme d’un match très disputé. Après trois rencontres, Galatasaray compte sept points, tandis que Göztepe a déçu en ce début de saison avec un point pris en trois matches.

Galatasaray, où la recrue phare Rafael Leão manquait encore à l’appel, s’est retrouvé mené après un quart d’heure lorsque, sur un corner, André Henrique a prolongé de la tête vers le second poteau, où l’opportuniste Novatus Miroshi a poussé le ballon au fond : 0-1.

Un quart d’heure plus tard, Sánchez a égalisé, sans même vraiment s’en rendre compte. L’ex-Ajacide a vu un joueur de Göztepe dévier le ballon de la tête contre lui, ce qui a parfaitement modifié sa trajectoire : 1-1.

Au retour des vestiaires, Galatasaray a également pris l’avantage. Roland Sallai a joué un ballon tendu vers Osimhen, qui a servi Sara d’une talonnade à la Henk Veerman. Le Brésilien a fait mouche : 2-1.

Grâce à un penalty transformé par Victor Osimhen, Galatasaray a porté son avance à deux buts, mais la rencontre était loin d’être terminée. Juan a inscrit le 3-2 et, comme le 4-2 d’Osimhen a ensuite été refusé pour hors-jeu, le score en est resté là à 3-2.


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