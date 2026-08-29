Galatasaray a décroché samedi sa deuxième victoire de la saison. Cim Bom a été mené 0-1 à domicile contre Göztepe, avant de renverser la situation grâce à Davinson Sánchez, Gabriel Sara et Victor Osimhen pour s’imposer 3-2 au terme d’un match très disputé. Après trois rencontres, Galatasaray compte sept points, tandis que Göztepe a déçu en ce début de saison avec un point pris en trois matches.

Galatasaray, où la recrue phare Rafael Leão manquait encore à l’appel, s’est retrouvé mené après un quart d’heure lorsque, sur un corner, André Henrique a prolongé de la tête vers le second poteau, où l’opportuniste Novatus Miroshi a poussé le ballon au fond : 0-1.

Un quart d’heure plus tard, Sánchez a égalisé, sans même vraiment s’en rendre compte. L’ex-Ajacide a vu un joueur de Göztepe dévier le ballon de la tête contre lui, ce qui a parfaitement modifié sa trajectoire : 1-1.

Au retour des vestiaires, Galatasaray a également pris l’avantage. Roland Sallai a joué un ballon tendu vers Osimhen, qui a servi Sara d’une talonnade à la Henk Veerman. Le Brésilien a fait mouche : 2-1.

Grâce à un penalty transformé par Victor Osimhen, Galatasaray a porté son avance à deux buts, mais la rencontre était loin d’être terminée. Juan a inscrit le 3-2 et, comme le 4-2 d’Osimhen a ensuite été refusé pour hors-jeu, le score en est resté là à 3-2.



