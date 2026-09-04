Galatasaray remporte le derby de la ville après une fin de match spectaculaire, mais craint pour Victor Osimhen

Galatasaray a décroché vendredi une victoire spectaculaire contre son voisin stambouliote de l’Istanbul Basaksehir. Victor Osimhen a marqué avant de sortir sur blessure à l’aine, et cela a semblé coûter cher à Cim Bom lorsque l’équipe à domicile est revenue à 2-2 après la pause. En fin de match, Gabriel Sara a magnifiquement trouvé la cible sur coup franc pour Galatasaray, qui compte désormais dix points après quatre matches : 2-3. Mercredi, les Turcs lanceront leur saison de Ligue des champions sur la pelouse du Sporting Portugal.

À Galatasaray, le milieu offensif Aleksey Batrakov a fêté sa première titularisation. Le Russe de 21 ans évoluait derrière Osimhen, qui a ouvert le score après un peu plus d’un quart d’heure.

Une passe latérale catastrophique d’Emin Bayram a entraîné une perte de balle de Basaksehir et une récupération pour Lucas Torreira, qui a gardé sa lucidité avant de servir Osimhen. Le Nigérian a conclu magnifiquement via le dessous de la barre : 0-1.

La joie a toutefois été de courte durée pour Galatasaray, et pour Osimhen en particulier. En tentant d’intercepter une passe, il s’est blessé à l’aine et a dû céder sa place à Baris Alper Yilmaz.

Au milieu de la seconde période, les locaux sont revenus à hauteur grâce à un penalty transformé par Eldor Shomurodov. Ce qui a suivi a donné lieu à un dernier quart d’heure spectaculaire.

D’abord, Torreira a redonné l’avantage à Galatasaray. L’Uruguayen a conclu dans le petit filet opposé après un une-deux aussi efficace qu’élégant avec Ismail Jakobs.

L’égalisation n’a pas tardé. Un corner a trouvé la tête de l’ex-Ajax Davinson Sánchez, qui a trompé involontairement son coéquipier Ugurcan Çakir.

Peu après, Basaksehir s’est retrouvé à dix après un tacle les deux pieds en avant d’Umut Bozok sur le bas de la jambe du débutant Rafael Leão, entré en jeu. Sánchez a semblé se racheter contre dix, mais son but a été refusé pour hors-jeu.

À la 90e minute, Galatasaray a fini par faire la différence. Gabriel Sara s’est chargé d’un coup franc juste à l’extérieur de la surface à la 90e minute et a enroulé le ballon du gauche de manière splendide dans la lucarne opposée : 2-3.



