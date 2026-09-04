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Victor OsimhenImago
Jonathan van Haaster

Traduit par

Galatasaray remporte le derby de la ville après une fin de match spectaculaire, mais craint pour Victor Osimhen

Istanbul Basaksehir vs Galatasaray
Istanbul Basaksehir
Galatasaray
Super Lig

Galatasaray a décroché vendredi une victoire spectaculaire contre son voisin stambouliote de l’Istanbul Basaksehir. Victor Osimhen a marqué avant de sortir sur blessure à l’aine, et cela a semblé coûter cher à Cim Bom lorsque l’équipe à domicile est revenue à 2-2 après la pause. En fin de match, Gabriel Sara a magnifiquement trouvé la cible sur coup franc pour Galatasaray, qui compte désormais dix points après quatre matches : 2-3. Mercredi, les Turcs lanceront leur saison de Ligue des champions sur la pelouse du Sporting Portugal.

À Galatasaray, le milieu offensif Aleksey Batrakov a fêté sa première titularisation. Le Russe de 21 ans évoluait derrière Osimhen, qui a ouvert le score après un peu plus d’un quart d’heure.

Une passe latérale catastrophique d’Emin Bayram a entraîné une perte de balle de Basaksehir et une récupération pour Lucas Torreira, qui a gardé sa lucidité avant de servir Osimhen. Le Nigérian a conclu magnifiquement via le dessous de la barre : 0-1.

La joie a toutefois été de courte durée pour Galatasaray, et pour Osimhen en particulier. En tentant d’intercepter une passe, il s’est blessé à l’aine et a dû céder sa place à Baris Alper Yilmaz.

Au milieu de la seconde période, les locaux sont revenus à hauteur grâce à un penalty transformé par Eldor Shomurodov. Ce qui a suivi a donné lieu à un dernier quart d’heure spectaculaire.

D’abord, Torreira a redonné l’avantage à Galatasaray. L’Uruguayen a conclu dans le petit filet opposé après un une-deux aussi efficace qu’élégant avec Ismail Jakobs.

L’égalisation n’a pas tardé. Un corner a trouvé la tête de l’ex-Ajax Davinson Sánchez, qui a trompé involontairement son coéquipier Ugurcan Çakir.

Peu après, Basaksehir s’est retrouvé à dix après un tacle les deux pieds en avant d’Umut Bozok sur le bas de la jambe du débutant Rafael Leão, entré en jeu. Sánchez a semblé se racheter contre dix, mais son but a été refusé pour hors-jeu.

À la 90e minute, Galatasaray a fini par faire la différence. Gabriel Sara s’est chargé d’un coup franc juste à l’extérieur de la surface à la 90e minute et a enroulé le ballon du gauche de manière splendide dans la lucarne opposée : 2-3.


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