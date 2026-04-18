Galatasaray profite pleinement du faux pas de Fenerbahçe et porte son avance à quatre points

Samedi soir, Galatasaray, leader de la Süper Lig, a porté son avance sur son dauphin, Fenerbahçe, à quatre points. L’équipe entraînée par Okan Buruk s’est imposée de justesse 2-1 sur la pelouse du Gençlerbirliği SK.

Pendant un temps, le club stambouliote semblait même filer vers un 26e sacre national. Mais des faux pas face à Trabzonspor (défaite 2-1) et Kocaelispor (1-1) ont réduit l’écart.

Ces contre-performances avaient permis à son dauphin de se rapprocher, si bien qu’avant ce week-end l’écart n’était plus que de deux points.

Vendredi soir, la formation stambouliote a toutefois surpris son monde en concédant un match nul 2-2 à domicile contre Rizespor, encaissant même un but à la huitième minute du temps additionnel.

Le lendemain, les Stambouliotes ont donc pu profiter de cette aubaine. Noa Lang a commencé sur le banc, avant d’entrer en jeu à un quart d’heure de la fin.

À la mi-temps, le score était déjà de 0-2. Mauro Icardi a ouvert le score après un joli mouvement de Yunus Akgün (0-1), avant que ce dernier ne double la mise d’une simple poussée.

La seconde période, palpitante, a vu Leroy Sané voir son but refusé pour hors-jeu, puis M’Baye Niang réduire le score d’une frappe dans la lucarne (1-2). Le score n’a pas évolué. Galatasaray fait ainsi un grand pas vers le titre et recevra Fenerbahçe la semaine prochaine pour un clasico qui pourrait sceller le sort du championnat.