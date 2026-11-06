Le club le plus titré de Turquie ne veut pas seulement retrouver la première place de la Süper Lig : il vise aussi des titres dans d’autres compétitions. Pour suivre tous ses matchs en direct, les supporters doivent toutefois souscrire plusieurs abonnements auprès de différents diffuseurs. Découvrez ici quelles chaînes diffusent les matchs de Gala.

Galatasaray Istanbul : toutes les informations sur les diffusions en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs de Gala en direct à la télévision et en streaming ?

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La Süper Lig turque n’est pas diffusée à la télévision en clair en Allemagne. De grands diffuseurs comme DAZN ou Sky ne détiennent pas les droits du championnat turc. Ceux-ci appartiennent exclusivement à beIN Sports.

Les matchs sont néanmoins visibles en direct en Allemagne via Digiturk Euro, qui reprend les diffusions de beIN Sports. Pour les regarder, les supporters doivent souscrire l’abonnement Digiturk Euro comprenant le bouquet sport, proposé à 119 euros par an.

Les matchs de Galatasaray en Ligue des champions de l’UEFA sont principalement diffusés sur DAZN en Allemagne lors de la saison 2025/26. Considéré comme « la maison de la Ligue des champions », le service de streaming diffuse environ 90 % des rencontres en direct, aussi bien individuellement qu’en multiplex. Pour les supporters du champion de Turquie, DAZN est donc la principale option pour suivre en direct les matchs de Gala dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

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Il existe toutefois un autre diffuseur : l’affiche de la Ligue des champions du mardi est diffusée chaque semaine en exclusivité sur Amazon Prime Video.

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De la saison 2027/28 à la saison 2030/31 incluse, la Ligue des champions sera principalement diffusée sur Paramount+, tandis que DAZN n’a obtenu aucun droit.

En Allemagne, les matchs de la Coupe de Turquie ne sont actuellement diffusés ni à la télévision en clair ni en streaming. Les rencontres de Galatasaray ne sont donc pas non plus visibles en direct à la télévision en clair.

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