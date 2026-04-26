Galatasaray inflige un sévère revers à Fenerbahçe et met ainsi fin au suspense pour le titre turc

Galatasaray est en passe de remporter une nouvelle fois la Süper Lig turque. Dimanche, le club stambouliote a dominé le derby face à Fenerbahçe 3-0 et compte désormais sept points d’avance sur son rival. Trabzonspor peut encore revenir à six unités lors de cette journée, mais, à trois matches de la fin, le titre semble déjà hors de portée.

Fenerbahçe, avec Jayden Oosterwolde titulaire et Anthony Musaba entré en cours de jeu, s’est vu offrir une occasion en or dès le premier quart d’heure pour réduire virtuellement l’écart à un point. Anderson Talisca a toutefois manqué son penalty en tirant à côté.

Ce raté s’est immédiatement révélé être un tournant. Cinq minutes avant la mi-temps, Victor Osimhen a ouvert le score : servi par Mario Lemina, l’attaquant nigérian a conclu d’un genou derrière Ederson.

Dans le premier quart d’heure après la pause, Lucas Torreira pensait doubler la mise, mais l’Uruguayen a vu sa joie éteinte par un hors-jeu. Quelques instants plus tard, Ederson a coûté cher à son équipe en ne respectant pas les consignes de l’arbitre sur un penalty en faveur de Galatasaray.

L’international brésilien a alors écopé d’un deuxième avertissement et a pétri de rage : il a projeté son visage contre celui de l’arbitre avant de frapper l’écran de la VAR en quittant le terrain.

Le remplaçant d’Ederson, Mert Günok, ne pouvait rien faire sur le penalty transformé par Barış Alper Yılmaz, qui fêtait son 200e match avec les Lions et avait été honoré avant le coup d’envoi : 2-0.

Dans les dernières minutes, Torreira a encore enfoncé le clou pour les Jaune et Noir. Günok a relâché le ballon sur un corner du remplaçant Noa Lang, et l’Uruguayen a exploité l’erreur pour clore le score : 3-0.