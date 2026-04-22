Galatasaray est furieux après une faute présumée sur Noa Lang et est éliminé de la coupe

Mercredi soir, Galatasaray a été éliminé de manière surprenante de la Coupe de Turquie. L'équipe de l'entraîneur Okan Buruk s'est inclinée 0-2 en quart de finale face à Génclerbirligi.

Le technicien turc avait aligné une équipe bis, offrant ainsi une place de titulaire à Noa Lang et Mauro Icardi. L’Argentin s’est d’ailleurs procuré une occasion en or en première période, mais a tiré bien au-dessus des cages alors qu’il était en position idéale.

Au retour des vestiaires, le score est enfin débloqué, mais c’est au grand dam des supporters présents au Rams Park que Genclerbirligi ouvre le score. Le gardien de Galatasaray, Günay Güvenç, repousse un premier tir grâce à la barre transversale, mais ne peut rien sur le rebond de Firatcan Üzüm : 0-1.

Les Stambouliotes se sont alors rués vers l’égalisation : Ahmed Kutucu a d’abord manqué le cadre, puis le club a réclamé un penalty après une faute signalée sur Lang, sans succès.

Les Stambouliotes ont ensuite tenté leur chance, notamment sur un coup franc de Leroy Sané et une tête d’Icardi, mais la soirée n’était clairement pas en leur faveur.

À la 83^e minute, les visiteurs ont même doublé leur avance grâce à Adama Traoré, qui a profité d’une hésitation de Günay Güvenç pour pousser le ballon au fond des filets et mettre fin à l’aventure de Galatasaray en Coupe : 0-2.