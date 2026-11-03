Galatasaray débute très fort face à Stuttgart et s’impose de nouveau en Ligue des champions

Galatasaray s’est de nouveau imposé mardi en phase de groupes de la Ligue des champions. Deux semaines après sa victoire 4-2 face au Lille OSC, le club turc a battu le VfB Stuttgart 2-0 à domicile. Un départ canon a posé les bases de ce succès.

Stuttgart a rapidement lancé un avertissement avec une frappe de Jamie Leweling sur le poteau. Mais Galatasaray n’a pas tremblé et a ouvert le score par Alexey Batrakov, qui a expédié le ballon dans la lucarne droite. Le 2-0 s’est affiché au tableau d’affichage dans la foulée. Servi par Davinson Sánchez, Batrakov a vu sa frappe passer entre les jambes du gardien Fabian Bredlow et finir au fond des filets.

Ce même Bredlow a empêché Batrakov de signer un triplé à la moitié de la première période. Chris Führich est passé près de réduire l’écart peu avant la pause, mais Stuttgart n’a pas réussi à marquer avant de regagner les vestiaires à Istanbul. Les supporters de Galatasaray étaient, eux, très satisfaits du score de 2-0 à la mi-temps.

Stuttgart n’a pas baissé les bras et a multiplié les attaques après la pause. Galatasaray a défendu avec courage, bien décidé à ne pas se faire peur à domicile. Dans le même temps, l’équipe turque guettait les espaces derrière la défense allemande.

La victoire de Galatasaray s’est rapprochée lorsque le gardien Ugurcan Cakır a réalisé de beaux arrêts sur des frappes de Führich et de Deniz Undav. La rencontre a semblé pouvoir se relancer quand Undav a touché la barre de près, avant que Führich n’enroule le ballon dans le coin du but. Mais Undav était hors-jeu sur sa tentative et le but du 2-1 a été annulé.

Ramon Hendriks a reçu un carton jaune en fin de match pour une intervention musclée. Le temps jouait contre Stuttgart et Galatasaray croyait de plus en plus à une nouvelle victoire en Ligue des champions. Les joueurs de l’entraîneur Okan Buruk l’ont finalement obtenue.

Galatasaray grimpe à la quatorzième place en Ligue des champions. Son aventure européenne se poursuivra le 24 novembre à Istanbul, face à Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa.