Galatasaray contre Aston Villa : présentation du match de Ligue des champions

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

Aston Villa se déplace à Istanbul mardi pour affronter Galatasaray au Rams Global Stadyumu, lors d’un match de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le coup d’envoi sera donné à 13 h 45 EST et à 17 h 45 GMT.

Galatasaray, un sérieux test pour Villa en difficulté

Le champion de Turquie aborde cette rencontre en grande forme. L’équipe d’Okan Buruk a battu Samsunspor 2-1 samedi et remporté ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, dont une victoire 2-0 contre le VfB Stuttgart dans cette compétition. Elle reste également sur six succès consécutifs en championnat. Galatasaray n’occupe toutefois que la 18e place de la phase de ligue de la Ligue des champions, à seulement trois points de son adversaire, Villa, 6e. En l’absence de Victor Osimhen et Rafa Leao, tous deux blessés, Aleksey Batrakov sera le joueur à suivre. Il a inscrit quatre buts en Ligue des champions cette saison, dont trois au RAMS Park.

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Villa traverse une période délicate

Villa arrive avec moins d’élan. L’équipe d’Unai Emery a fait match nul 0-0 contre Sunderland samedi et occupe la 10e place de Premier League. Une défaite 3-0 à Barcelone plus tôt ce mois-ci l’a également contrainte à refaire son retard en Europe. Au total, la formation d’Emery n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches. Elle devra toutefois retrouver son efficacité devant le but, après être restée muette lors de trois de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues.

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Statistiques clés et blessures

Rafael Leao, Victor Osimhen et Roland Sallai sont tous blessés côté Galatasaray.

Galatasaray a ouvert le score lors de ses quatre matches de phase de ligue de Ligue des champions cette saison.

Les dix derniers matches d’Aston Villa en Ligue des champions ont produit en moyenne 4,1 buts par rencontre.

Les équipes anglaises n’ont pas gagné lors de neuf de leurs dix derniers déplacements à Galatasaray (six défaites, trois nuls).

Compositions probables

Galatasaray (4231) : Cakir ; Singo, Sanchez, Bardakci, Elmali ; Torreira, Lemina ; Akgun, Batrakov, Yilmaz ; Gul.

Villa (4231) : Suzuki ; Bogarde, Harwood-Bellis, Pau Torres, Maatsen ; Kamara, Joao Gomes ; McGinn, Buendia, Manzambi ; Jackson.

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