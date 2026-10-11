Galatasaray - Barcelone : les détails du match

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Rams Global Stadyumu

Le coup d’envoi du match entre Galatasaray et le FC Barcelone sera donné le 13 octobre 2026 à 19 h 00 GMT (15 h 00 EST / 20 h 00 BST / 21 h 00 SAST).

Galatasaray accueille le géant catalan à Istanbul

Galatasaray retrouve son terrain au complexe sportif Ali Sami Yen RAMS Park pour accueillir le FC Barcelone, poids lourd espagnol, lors de la deuxième journée de la phase de championnat de la Ligue des champions 2026-2027. Porté par l’ambiance de son stade, l’effectif d’Okan Buruk entend s’appuyer sur sa forme en championnat pour faire tomber un grand d’Europe à Istanbul. Pour le Barcelone de Hansi Flick, ce déplacement en Turquie, après une nouvelle performance dominante en championnat, est l’occasion d’affirmer sa position au classement de la Ligue des champions.

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Galatasaray fait plier Kasımpaşa en fin de match

Galatasaray abordera mardi soir avec le moral au beau fixe après sa victoire 3-1 à domicile contre Kasımpaşa en Süper Lig, le 9 octobre. Le défenseur Abdülkerim Bardakcı a ouvert le score en première période, avant que Barış Alper Yılmaz et Mario Lemina ne marquent dans les dernières minutes pour assurer les trois points. Avec une attaque dynamique composée de Victor Osimhen, Rafael Leão, Leroy Sané et Gabriel Sara, Galatasaray dispose d’une redoutable force offensive avant de retrouver la scène européenne.

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Gordon et Jesus portent Barcelone face à Getafe

Le FC Barcelone se rend à Istanbul avec un bilan parfait en championnat après sa victoire 3-0 sans encaisser de but contre Getafe au Spotify Camp Nou, le 10 octobre. Les buts inscrits tôt dans le match par Anthony Gordon (2e) et Gabriel Jesus (30e) ont donné le ton, avant que le défenseur Jules Koundé ne scelle la victoire en seconde période. Avec Lamine Yamal pour apporter de la créativité aux côtés de Dani Olmo, Gavi et Pedri au milieu de terrain, le Barça cherchera à maintenir un pressing intense à l’extérieur.

Un duel au RAMS Park

Sur le plan tactique, la rencontre de mardi opposera les transitions rapides de Galatasaray au jeu de possession fluide de Barcelone. Galatasaray cherchera à exploiter la vitesse de Rafael Leão et Barış Alper Yılmaz sur les ailes, tout en comptant sur Gabriel Sara et Mario Lemina pour perturber la construction du jeu barcelonais. De son côté, Barcelone tentera de dicter le rythme par l’intermédiaire d’Eric García, Xavi Espart et Lamine Yamal afin de percer la défense centrale de Galatasaray. Avec des points cruciaux en jeu dans la phase de championnat de la Ligue des champions, le choc de mardi promet une rencontre intense à Istanbul.

Actualités des équipes et effectifs

Okan Buruk n’a pas confirmé de composition probable pour Galatasaray avant le match, et le club n’a communiqué aucune information sur d’éventuelles blessures ou suspensions à ce stade. D’autres nouvelles de l’équipe devraient être confirmées à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de Barcelone, Hansi Flick n’a pas non plus dévoilé de onze probable, et aucune liste officielle des blessures ou suspensions n’a été publiée. Jules Kounde est en concurrence pour une place de titulaire après avoir perdu la sienne au profit d’Eric Garcia, tandis que le rôle réduit d’Alejandro Balde sous Flick cette saison ajoute une incertitude supplémentaire quant à l’organisation défensive. De nouvelles informations suivront à l’approche du match.

Forme récente

Galatasaray aborde cette rencontre après avoir peiné à trouver de la régularité. L’équipe de Buruk compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, avec huit buts marqués et onze encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 3-3 contre Pendikspor, et la défaite 4-0 face à Trabzonspor en Süper Lig montre une équipe qui peut être mise en difficulté défensivement. Le revers 3-1 contre le Sporting CP en Ligue des champions le mois dernier renforce ces inquiétudes sur la scène européenne.

Le bilan récent de Barcelone contraste nettement avec celui de son adversaire. L’équipe de Flick a remporté ses cinq derniers matches, inscrivant le total exceptionnel de 24 buts pour seulement neuf encaissés. La victoire 7-2 contre le Racing Santander et le succès 5-1 face à Feyenoord en Ligue des champions témoignent d’une attaque très performante. Barcelone n’a pas perdu le moindre point depuis la trêve internationale et arrive à Istanbul avec un élan considérable.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à la Ligue Europa 2022, lorsque Barcelone a pris l’avantage dans cette double confrontation grâce à une victoire 2-1 à Istanbul, avant qu’un nul 0-0 au Camp Nou ne lui assure la qualification. Auparavant, les deux équipes s’étaient affrontées lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 2002-2003, avec deux victoires de Barcelone. Sur les cinq rencontres répertoriées, Barcelone n’a jamais perdu contre Galatasaray, et le club turc ne l’a encore jamais battu, toutes compétitions confondues, dans ces données.