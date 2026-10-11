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Galatasaray - Barcelone : tout ce qu’il faut savoir avant leur match de Ligue des champions de l’UEFA

Galatasaray vs FC Barcelone
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FC Barcelone

Présentation complète du match entre Galatasaray S.K. et le FC Barcelone en Ligue des champions de l’UEFA. Nous passons en revue leurs derniers résultats sur la scène nationale, la forme des deux équipes et les principaux sujets à suivre avant cette rencontre de la deuxième journée, mardi soir, au RAMS Park d’Istanbul.

Galatasaray - Barcelone : les détails du match

crest
Ligue des Champions - Journée 2
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Le coup d’envoi du match entre Galatasaray et le FC Barcelone sera donné le 13 octobre 2026 à 19 h 00 GMT (15 h 00 EST / 20 h 00 BST / 21 h 00 SAST).

Galatasaray accueille le géant catalan à Istanbul

Galatasaray retrouve son terrain au complexe sportif Ali Sami Yen RAMS Park pour accueillir le FC Barcelone, poids lourd espagnol, lors de la deuxième journée de la phase de championnat de la Ligue des champions 2026-2027. Porté par l’ambiance de son stade, l’effectif d’Okan Buruk entend s’appuyer sur sa forme en championnat pour faire tomber un grand d’Europe à Istanbul. Pour le Barcelone de Hansi Flick, ce déplacement en Turquie, après une nouvelle performance dominante en championnat, est l’occasion d’affirmer sa position au classement de la Ligue des champions.

Galatasaray SK v Kasimpasa SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Galatasaray fait plier Kasımpaşa en fin de match

Galatasaray abordera mardi soir avec le moral au beau fixe après sa victoire 3-1 à domicile contre Kasımpaşa en Süper Lig, le 9 octobre. Le défenseur Abdülkerim Bardakcı a ouvert le score en première période, avant que Barış Alper Yılmaz et Mario Lemina ne marquent dans les dernières minutes pour assurer les trois points. Avec une attaque dynamique composée de Victor Osimhen, Rafael Leão, Leroy Sané et Gabriel Sara, Galatasaray dispose d’une redoutable force offensive avant de retrouver la scène européenne.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Gordon et Jesus portent Barcelone face à Getafe

Le FC Barcelone se rend à Istanbul avec un bilan parfait en championnat après sa victoire 3-0 sans encaisser de but contre Getafe au Spotify Camp Nou, le 10 octobre. Les buts inscrits tôt dans le match par Anthony Gordon (2e) et Gabriel Jesus (30e) ont donné le ton, avant que le défenseur Jules Koundé ne scelle la victoire en seconde période. Avec Lamine Yamal pour apporter de la créativité aux côtés de Dani Olmo, Gavi et Pedri au milieu de terrain, le Barça cherchera à maintenir un pressing intense à l’extérieur.

Un duel au RAMS Park

Sur le plan tactique, la rencontre de mardi opposera les transitions rapides de Galatasaray au jeu de possession fluide de Barcelone. Galatasaray cherchera à exploiter la vitesse de Rafael Leão et Barış Alper Yılmaz sur les ailes, tout en comptant sur Gabriel Sara et Mario Lemina pour perturber la construction du jeu barcelonais. De son côté, Barcelone tentera de dicter le rythme par l’intermédiaire d’Eric García, Xavi Espart et Lamine Yamal afin de percer la défense centrale de Galatasaray. Avec des points cruciaux en jeu dans la phase de championnat de la Ligue des champions, le choc de mardi promet une rencontre intense à Istanbul.

Actualités des équipes et effectifs

Galatasaray vs FC Barcelone Équipes probables

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Formation
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
4-3-3
U. CakirU. CakirD. SanchezD. SanchezE. ElmaliE. ElmaliI. JakobsI. JakobsR. SallaiR. SallaiY. AkgunY. AkgunL. SaneL. SaneGabriel SaraGabriel SaraA. BatrakovA. BatrakovL. TorreiraL. TorreiraB. YilmazB. YilmazJ. GarciaJ. GarciaP. CubarsiP. CubarsiJules KoundéJules KoundéG. MartinG. MartinJ. CanceloJ. CanceloD. OlmoD. OlmoRodriRodriPedriPedriK. AdeyemiK. AdeyemiG. JesusG. JesusL. YamalL. Yamal
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
4-2-3-1
Galatasaray

Onze de départ

FC Barcelone

Entraineur

  • O. Buruk
  • H. Flick

Okan Buruk n’a pas confirmé de composition probable pour Galatasaray avant le match, et le club n’a communiqué aucune information sur d’éventuelles blessures ou suspensions à ce stade. D’autres nouvelles de l’équipe devraient être confirmées à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de Barcelone, Hansi Flick n’a pas non plus dévoilé de onze probable, et aucune liste officielle des blessures ou suspensions n’a été publiée. Jules Kounde est en concurrence pour une place de titulaire après avoir perdu la sienne au profit d’Eric Garcia, tandis que le rôle réduit d’Alejandro Balde sous Flick cette saison ajoute une incertitude supplémentaire quant à l’organisation défensive. De nouvelles informations suivront à l’approche du match.

Forme récente

GAL

GAL - Forme

SCP
D3-1
KOB
V1-0
TRS
D4-0
PEN
N3-3
KAS
V3-1
But marqué (encaissé)
8/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BAR

BAR - Forme

FEY
V5-1
LEV
V2-4
SAN
V7-2
SEV
V1-3
GET
V3-0
But marqué (encaissé)
22/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Galatasaray aborde cette rencontre après avoir peiné à trouver de la régularité. L’équipe de Buruk compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, avec huit buts marqués et onze encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 3-3 contre Pendikspor, et la défaite 4-0 face à Trabzonspor en Süper Lig montre une équipe qui peut être mise en difficulté défensivement. Le revers 3-1 contre le Sporting CP en Ligue des champions le mois dernier renforce ces inquiétudes sur la scène européenne.

Le bilan récent de Barcelone contraste nettement avec celui de son adversaire. L’équipe de Flick a remporté ses cinq derniers matches, inscrivant le total exceptionnel de 24 buts pour seulement neuf encaissés. La victoire 7-2 contre le Racing Santander et le succès 5-1 face à Feyenoord en Ligue des champions témoignent d’une attaque très performante. Barcelone n’a pas perdu le moindre point depuis la trêve internationale et arrive à Istanbul avec un élan considérable.

Confrontations directes

Face à face

GalatasarayNulFC Barcelone
0
1
4
Ligue Europa
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
Ligue Europa
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
0
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FDM
Ligue des Champions
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
FDM
Ligue des Champions
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
Ligue des Champions
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
FDM
2Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à la Ligue Europa 2022, lorsque Barcelone a pris l’avantage dans cette double confrontation grâce à une victoire 2-1 à Istanbul, avant qu’un nul 0-0 au Camp Nou ne lui assure la qualification. Auparavant, les deux équipes s’étaient affrontées lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 2002-2003, avec deux victoires de Barcelone. Sur les cinq rencontres répertoriées, Barcelone n’a jamais perdu contre Galatasaray, et le club turc ne l’a encore jamais battu, toutes compétitions confondues, dans ces données.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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