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Galatasaray - Barcelone, avant-match de la Ligue des champions de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Galatasaray vs FC Barcelone
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FC Barcelone

Présentation détaillée du match entre Galatasaray S.K. et le FC Barcelone en Ligue des champions de l’UEFA. Nous passons en revue leurs derniers résultats sur la scène nationale, la forme des deux équipes et les principaux sujets à suivre avant cette rencontre de la 2e journée, mardi soir, au RAMS Park d’Istanbul.

Galatasaray - Barcelone : les détails du match

crest
Ligue des Champions - Journée 2
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Le coup d’envoi du match entre Galatasaray et le FC Barcelone sera donné le 13 octobre 2026 à 19 h GMT (15 h EST / 20 h BST / 21 h SAST).

Galatasaray accueille le géant catalan à Istanbul

Galatasaray retrouve son stade, le RAMS Park du complexe sportif Ali Sami Yen, pour recevoir le FC Barcelone lors de la deuxième journée de la phase régulière de la Ligue des champions de l’UEFA 2026-2027. Portée par l’ambiance électrique de son stade, l’équipe d’Okan Buruk entend s’appuyer sur sa forme en championnat pour faire tomber un grand d’Europe à Istanbul. Pour le Barcelone de Hansi Flick, ce déplacement en Turquie, après une nouvelle prestation dominante en championnat, est l’occasion de conforter sa position au classement de la Ligue des champions.

Galatasaray SK v Kasimpasa SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Galatasaray fait la différence en fin de match contre Kasımpaşa

Galatasaray aborde la rencontre de mardi soir avec le moral au beau fixe après sa victoire à domicile contre Kasımpaşa (3-1) en Süper Lig, le 9 octobre. Le défenseur Abdülkerim Bardakcı a ouvert le score en première période, avant que Barış Alper Yılmaz et Mario Lemina ne marquent dans les dernières minutes pour assurer les trois points. Avec une attaque dynamique composée notamment de Victor Osimhen, Rafael Leão, Leroy Sané et Gabriel Sara, Galatasaray dispose d’une force de frappe redoutable pour ce rendez-vous européen.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Gordon et Jesus lancent le Barça vers la victoire contre Getafe

Le FC Barcelone se rend à Istanbul avec un parcours sans faute en championnat, après sa victoire sans encaisser de but contre Getafe (3-0) au Spotify Camp Nou, le 10 octobre. Les buts inscrits rapidement par Anthony Gordon (2e) et Gabriel Jesus (30e) ont donné le ton, avant que le défenseur Jules Koundé ne scelle la victoire en seconde période. Avec la créativité de Lamine Yamal aux côtés de Dani Olmo, Gavi et Pedri au milieu de terrain, le Barça cherchera à maintenir un pressing intense à l’extérieur.

Un duel au RAMS Park

Sur le plan tactique, la rencontre de mardi opposera les transitions rapides de Galatasaray au jeu de possession fluide de Barcelone. Galatasaray cherchera à lancer Rafael Leão et Barış Alper Yılmaz sur les ailes, tout en comptant sur Gabriel Sara et Mario Lemina pour perturber la construction du jeu barcelonais. De son côté, Barcelone tentera de maîtriser le rythme grâce à Eric García, Xavi Espart et Lamine Yamal afin de percer la défense de Galatasaray dans l’axe. Avec des points importants en jeu dans cette phase de Ligue des champions, le duel de mardi promet d’être intense à Istanbul.

Compositions de départ possibles

Galatasaray : Cakir ; Gul, Sanchez, Bardakci, Jakobs ; Torreira, Sara, Akgun ; Sane, Yilmaz, Leao

Barcelone : Garcia ; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Cancelo ; Pedri, Rodri, Olmo ; Yamal, Jesus, Gordon

Actualités des équipes et effectifs

Galatasaray vs FC Barcelone Équipes probables

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Formation
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
4-3-3
U. CakirU. CakirD. SanchezD. SanchezE. ElmaliE. ElmaliI. JakobsI. JakobsR. SallaiR. SallaiY. AkgunY. AkgunL. SaneL. SaneGabriel SaraGabriel SaraA. BatrakovA. BatrakovL. TorreiraL. TorreiraB. YilmazB. YilmazJ. GarciaJ. GarciaP. CubarsiP. CubarsiJules KoundéJules KoundéG. MartinG. MartinJ. CanceloJ. CanceloD. OlmoD. OlmoRodriRodriPedriPedriK. AdeyemiK. AdeyemiG. JesusG. JesusL. YamalL. Yamal
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
4-2-3-1
Galatasaray

Onze de départ

FC Barcelone

Entraineur

  • O. Buruk
  • H. Flick

Okan Buruk n’a pas confirmé de composition probable pour Galatasaray avant le match, et le club n’a, à ce stade, communiqué aucune information sur d’éventuelles blessures ou suspensions. D’autres nouvelles de l’équipe sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de Barcelone, Hansi Flick n’a pas non plus dévoilé de onze probable, et aucune liste officielle des blessés ou des suspendus n’a été publiée. Jules Kounde est en concurrence pour une place de titulaire après avoir cédé la sienne à Eric Garcia, tandis que le rôle réduit d’Alejandro Balde sous Flick cette saison ajoute une incertitude supplémentaire quant à l’organisation défensive. De nouvelles informations seront communiquées à l’approche du match.

Forme du moment

GAL

GAL - Forme

SCP
D3-1
KOB
V1-0
TRS
D4-0
PEN
N3-3
KAS
V3-1
But marqué (encaissé)
8/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BAR

BAR - Forme

FEY
V5-1
LEV
V2-4
SAN
V7-2
SEV
V1-3
GET
V3-0
But marqué (encaissé)
22/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Galatasaray aborde cette rencontre après avoir peiné à trouver de la régularité. L’équipe de Buruk compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches, avec huit buts marqués et onze encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 3-3 contre Pendikspor, et les dégâts causés par une défaite 4-0 face à Trabzonspor en Süper Lig témoignent de ses fragilités défensives. Le revers 3-1 contre le Sporting CP en Ligue des champions le mois dernier renforce les inquiétudes sur la scène européenne.

Le bilan récent de Barcelone contraste nettement avec celui de son adversaire. L’équipe de Flick a remporté ses cinq derniers matches, inscrivant pas moins de 24 buts pour neuf encaissés. La victoire 7-2 contre le Racing Santander et le succès 5-1 face à Feyenoord en Ligue des champions témoignent de l’efficacité de son attaque. Barcelone n’a perdu aucun point depuis la trêve internationale et arrive à Istanbul sur une excellente dynamique.

Historique des confrontations

Face à face

GalatasarayNulFC Barcelone
0
1
4
Ligue Europa
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
Ligue Europa
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
0
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FDM
Ligue des Champions
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
FDM
Ligue des Champions
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
Ligue des Champions
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
FDM
2Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à la Ligue Europa 2022. Barcelone a pris l’avantage grâce à une victoire 1-2 à Istanbul, avant qu’un nul 0-0 au Camp Nou ne lui assure la qualification. Auparavant, les deux équipes s’étaient affrontées lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 2002-2003, avec deux victoires barcelonaises. Sur les cinq rencontres recensées, Barcelone n’a jamais perdu contre Galatasaray et, toutes compétitions confondues, le club turc ne l’a pas encore battu dans les données disponibles.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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