Galatasaray - Barcelone : les détails du match

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Rams Global Stadyumu

Le coup d’envoi du match entre Galatasaray et le FC Barcelone sera donné le 13 octobre 2026 à 19 h GMT (15 h EST / 20 h BST / 21 h SAST).

Galatasaray accueille le géant catalan à Istanbul

Galatasaray retrouve son stade, le RAMS Park du complexe sportif Ali Sami Yen, pour recevoir le FC Barcelone lors de la deuxième journée de la phase régulière de la Ligue des champions de l’UEFA 2026-2027. Portée par l’ambiance électrique de son stade, l’équipe d’Okan Buruk entend s’appuyer sur sa forme en championnat pour faire tomber un grand d’Europe à Istanbul. Pour le Barcelone de Hansi Flick, ce déplacement en Turquie, après une nouvelle prestation dominante en championnat, est l’occasion de conforter sa position au classement de la Ligue des champions.

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Galatasaray fait la différence en fin de match contre Kasımpaşa

Galatasaray aborde la rencontre de mardi soir avec le moral au beau fixe après sa victoire à domicile contre Kasımpaşa (3-1) en Süper Lig, le 9 octobre. Le défenseur Abdülkerim Bardakcı a ouvert le score en première période, avant que Barış Alper Yılmaz et Mario Lemina ne marquent dans les dernières minutes pour assurer les trois points. Avec une attaque dynamique composée notamment de Victor Osimhen, Rafael Leão, Leroy Sané et Gabriel Sara, Galatasaray dispose d’une force de frappe redoutable pour ce rendez-vous européen.

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Gordon et Jesus lancent le Barça vers la victoire contre Getafe

Le FC Barcelone se rend à Istanbul avec un parcours sans faute en championnat, après sa victoire sans encaisser de but contre Getafe (3-0) au Spotify Camp Nou, le 10 octobre. Les buts inscrits rapidement par Anthony Gordon (2e) et Gabriel Jesus (30e) ont donné le ton, avant que le défenseur Jules Koundé ne scelle la victoire en seconde période. Avec la créativité de Lamine Yamal aux côtés de Dani Olmo, Gavi et Pedri au milieu de terrain, le Barça cherchera à maintenir un pressing intense à l’extérieur.

Un duel au RAMS Park

Sur le plan tactique, la rencontre de mardi opposera les transitions rapides de Galatasaray au jeu de possession fluide de Barcelone. Galatasaray cherchera à lancer Rafael Leão et Barış Alper Yılmaz sur les ailes, tout en comptant sur Gabriel Sara et Mario Lemina pour perturber la construction du jeu barcelonais. De son côté, Barcelone tentera de maîtriser le rythme grâce à Eric García, Xavi Espart et Lamine Yamal afin de percer la défense de Galatasaray dans l’axe. Avec des points importants en jeu dans cette phase de Ligue des champions, le duel de mardi promet d’être intense à Istanbul.

Compositions de départ possibles

Galatasaray : Cakir ; Gul, Sanchez, Bardakci, Jakobs ; Torreira, Sara, Akgun ; Sane, Yilmaz, Leao

Barcelone : Garcia ; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Cancelo ; Pedri, Rodri, Olmo ; Yamal, Jesus, Gordon

Actualités des équipes et effectifs

Okan Buruk n’a pas confirmé de composition probable pour Galatasaray avant le match, et le club n’a, à ce stade, communiqué aucune information sur d’éventuelles blessures ou suspensions. D’autres nouvelles de l’équipe sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de Barcelone, Hansi Flick n’a pas non plus dévoilé de onze probable, et aucune liste officielle des blessés ou des suspendus n’a été publiée. Jules Kounde est en concurrence pour une place de titulaire après avoir cédé la sienne à Eric Garcia, tandis que le rôle réduit d’Alejandro Balde sous Flick cette saison ajoute une incertitude supplémentaire quant à l’organisation défensive. De nouvelles informations seront communiquées à l’approche du match.

Forme du moment

Galatasaray aborde cette rencontre après avoir peiné à trouver de la régularité. L’équipe de Buruk compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches, avec huit buts marqués et onze encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 3-3 contre Pendikspor, et les dégâts causés par une défaite 4-0 face à Trabzonspor en Süper Lig témoignent de ses fragilités défensives. Le revers 3-1 contre le Sporting CP en Ligue des champions le mois dernier renforce les inquiétudes sur la scène européenne.

Le bilan récent de Barcelone contraste nettement avec celui de son adversaire. L’équipe de Flick a remporté ses cinq derniers matches, inscrivant pas moins de 24 buts pour neuf encaissés. La victoire 7-2 contre le Racing Santander et le succès 5-1 face à Feyenoord en Ligue des champions témoignent de l’efficacité de son attaque. Barcelone n’a perdu aucun point depuis la trêve internationale et arrive à Istanbul sur une excellente dynamique.

Historique des confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à la Ligue Europa 2022. Barcelone a pris l’avantage grâce à une victoire 1-2 à Istanbul, avant qu’un nul 0-0 au Camp Nou ne lui assure la qualification. Auparavant, les deux équipes s’étaient affrontées lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 2002-2003, avec deux victoires barcelonaises. Sur les cinq rencontres recensées, Barcelone n’a jamais perdu contre Galatasaray et, toutes compétitions confondues, le club turc ne l’a pas encore battu dans les données disponibles.