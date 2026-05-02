Galatasaray a manqué l’occasion de s’assurer le titre de champion de Turquie samedi. Une victoire contre Samsunspor aurait suffi, mais les Stambouliotes ont concédé une défaite retentissante : 4-1. Dans le même temps, Fenerbahçe a dominé Başakşehir 3-1 et revient à quatre points de son rival. Il reste encore deux journées à disputer en Süper Lig.

Samsunspor - Galatasaray : 4-1

Favori logique face à Samsunspor, formation du milieu de tableau, Galatasaray semblait confirmer son statut lorsqueYunus Akgün ouvrait le score d’un superbe lob (0-1).

Toutefois, l’avance s’est évaporée dès la 22^e minute : bien servi et laissé trop seul, Marius a battu Günay Güvenç d’une frappe placée : 1-1.

Après la pause, Marius s’est à nouveau illustré en servant Cherif Ndiaye sur un plateau pour le 2-1. Le scénario s’est encore dégradé pour les Stambouliotes lorsque Günay Güvenç a été expulsé pour une sortie main hors de sa surface.

Réduit à dix, le club stambouliote a alors subi une fin de match difficile, durant laquelle Marius et Ndiaye ont à nouveau frappé pour porter le score à 4-1.

Fenerbahçe - Basaksehir 3-1

Battus la semaine passée dans le derby par Galatasaray, les Jaune et Noir avaient quasiment perdu tout espoir de titre, mais ils ont néanmoins fait le job.

Anderson Talisca et Amine Harit ont permis aux deux équipes de rentrer au vestiaire sur le score de 1-1. En seconde période, les locaux ont fait la différence grâce à un seul homme : Talisca.

L’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo, en attaque à Al-Nassr, a d’abord ouvert le score d’une frappe puissante du gauche dans le coin opposé (2-1). Le Brésilien a ensuite complété son triplé à vingt minutes de la fin, en doublant la mise d’une manière similaire (3-1).

Fenerbahçe doit encore affronter Konyaspor à l’extérieur puis Eyüpspor à domicile, tandis que Galatasaray recevra Antalyaspor avant de se rendre sur la pelouse de Kasimpasa.