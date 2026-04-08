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Jonathan van Haaster

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Galatasaray a franchi un cap important dans la course au titre en s’imposant sur la pelouse d’un adversaire coriace. Les champions en titre ont montré leur mental d’acier en l’emportant malgré des conditions difficiles, ce qui leur permet de prendre une option sérieuse sur le sacre final. Ce succès précieux, acquis au terme d’une rencontre disputée, renforce leur confiance et leur autorité en tête du classement. Ils ont su gérer la pression, imposer leur rythme et exploiter les rares opportunités pour faire la différence. Grâce à cette victoire, ils mettent la pression sur leurs poursuivants et prennent une avance confortable à quelques journées de la fin du championnat. Le collectif a fait preuve de solidarité, d’organisation et d’une efficacité clinquante devant le but, des atouts essentiels pour viser le titre. Cette étape extérieure réussie confirme leur statut de candidat crédible au trône national et leur permet d’aborder la suite du parcours avec sérénité

Goztepe vs Galatasaray
Goztepe
Galatasaray
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Galatasaray a fait la différence sur la pelouse de Göztepe, formation du milieu de tableau, en s’imposant 3-1 dans un match pourtant loin d’être évident. Les coéquipiers de l’entraîneur Okan Buruk ont pu compter sur les réalisations de Baris Alper Yilmaz, Mario Lemina ainsi que sur un csc pour prendre les trois points. Cette victoire, acquise avec autorité malgré l’hostilité du public local, permet au leader de compter désormais quatre unités d’avance sur ses poursuivants, à savoir Fenerbahçe et Trabzonspor, alors que seulement six journées restent à disputer.

Détails :

Dès la cinquième minute, Baris a ouvert le score au stade Gürsel Aksel. L’international turc a joliment repris de la tête un coup franc millimétré de Leroy Sané : 0-1.

Peu après, les Stambouliotes ont doublé la mise (0-2). Après une action lancée sur l’aile droite, le défenseur de Göztepe Allan Godoi a malheureusement dévié le ballon, qui a fini sa course directement dans les filets de Mateusz Lis.

Après la pause, les locaux ont réduit le score par l’intermédiaire de Juan Santos, redonnant temporairement espoir à leurs supporters. Toutefois, les Stambouliotes ont rapidement repris leurs distances : bien lancé par un corner précis de Gabriel Sara, Mario Lemina a repris de la tête pour inscrire le troisième but et sceller définitivement le score (1-3). Grâce à ce succès précieux, la formation de l’entraîneur Okan Buruk conserve donc quatre points d’avance sur ses poursuivants, avec encore six journées à disputer.

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