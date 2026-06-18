« Gakpo, Summerville et Malen n’ont rien à envier à Gyökeres et Isak »

L'équipe nationale néerlandaise disputera son deuxième match de groupe lors de la Coupe du monde le 20 juin. Son adversaire, la Suède, a parfaitement lancé sa campagne dans le groupe F lundi en dominant la Tunisie 5-1, principalement grâce à ses attaquants de renom Viktor Gyökeres et Alexander Isak. Selon Gianni Zuiverloon, du podcast Building Bridges, les attaquants des Oranje n’ont rien à envier à ces stars de la Premier League.

Alors que les Néerlandais ont été tenus en échec par le Japon (2-2), les Scandinaves ont donc pris un départ fulgurant. Le sélectionneur Graham Potter a aligné Isak et Gyökeres en duo d’attaque, un choix pleinement justifié.

L’avant-centre de Liverpool a marqué et offert deux passes décisives, tandis que l’attaquant d’Arsenal a inscrit un but et délivré une passe. Un duo qui a donc confirmé son efficacité au plus haut niveau, une arme dont les Oranje manquent, selon de nombreux observateurs.

« Je pense que les joueurs de l’équipe nationale néerlandaise ont peut-être tout autant de qualité. En attaque, oui », analyse l’ancien joueur du Feyenoord Zuiverloon lors d’un entretien avec le présentateur Bas van Veenendaal. « Mais il faut les envoyer sur le terrain avec la bonne consigne. »

« En Suède, le message est clair : “Amusez-vous, prenez du plaisir et jouez votre jeu.” Si le sélectionneur néerlandais appliquait la même approche, je ne crois pas que Gakpo, Summerville et Malen auraient quoi que ce soit à envier à leurs homologues suédois. »

« C’est juste que l’état d’esprit avec lequel ils entrent sur le terrain est différent. Je pense que Memphis reste un très bon attaquant et que Malen est au sommet de sa forme. Il faut simplement l’utiliser de la bonne manière. »

« Sans oublier Brobbey, un profil différent mais qui n’a rien à envier à ses concurrents », conclut Zuiverloon.

Enfin, les Oranje sont également prévenus : Yasin Ayari, le milieu de terrain de Brighton & Hove Albion, a lui aussi brillé en inscrivant deux somptueux buts de loin contre son pays natal, la Tunisie.