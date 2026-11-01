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Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Gakpo a-t-il été lésé ? Une action spectaculaire enflamme la polémique dans le choc entre Liverpool et Arsenal

C. Gakpo
C. Tzolis
Liverpool vs Arsenal
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Tzolis déclenche la tempête à Anfield

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La rencontre entre Liverpool et Arsenal à Anfield, ce dimanche soir, dans le cadre de la neuvième journée de Premier League, a été marquée par une action arbitrale controversée, après que les joueurs de Liverpool ont réclamé un penalty à la suite de la chute de l'attaquant néerlandais Cody Gakpo dans la surface de réparation, un incident qui a divisé les analystes.

Les détails de l'action remontent à la 29e minute, lorsque Christos Tzolis, joueur d'Arsenal, a posé ses mains sur les cuisses de Gakpo, faisant tomber l'attaquant néerlandais au sol, au milieu des réclamations des joueurs de Liverpool pour l'obtention d'un penalty, selon ce qu'a rapporté la chaîne « Sky Sports ».

Mais l'arbitre Andy Madley n'a pas répondu aux protestations des joueurs de Liverpool et a décidé de laisser le jeu se poursuivre sans sanctionner aucune faute, avant que l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) n'intervienne pour revoir l'action, la révision se concluant par la confirmation de la décision de l'arbitre et par le non-octroi d'un penalty en faveur des hôtes.

De son côté, Laura Hunter, envoyée spéciale de la chaîne « Sky Sports » à Anfield, a commenté l'incident en déclarant : « Le geste de Tzolis était un peu naïf, il s'est mis dans une mauvaise position. La seule chose qui l'a sauvé, c'est que Gakpo n'aurait pas pu atteindre le ballon derrière les défenseurs, qu'il ait été retenu par Tzolis ou non. »

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Gary Neville, analyste de la chaîne « Sky Sports », a quant à lui estimé que l'intervention du joueur d'Arsenal était imprudente, mais qu'elle ne justifiait pas l'octroi d'un penalty, précisant : « Le geste de Tzolis était irréfléchi, mais je ne pense pas que Gakpo aurait pu atteindre le ballon, car le défenseur était clairement en avance sur lui. Je ne pense pas que cela justifie de siffler une faute, car Gakpo savait qu'il ne pourrait pas rattraper le ballon, et c'est pour cela qu'il a décidé de tomber. »

Ainsi, l'action est passée sans qu'un penalty soit accordé à Liverpool, malgré la polémique qu'elle a suscitée sur le terrain et les divergences de points de vue sur l'incidence réelle de l'intervention de Tzolis sur la chute de Gakpo.

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