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Mikel Arteta insiste : Arsenal doit se concentrer sur la conquête du titre de Premier League sur le terrain, sans compter sur une éventuelle sanction contre Manchester City pour ses 114 infractions aux règles financières. Alors qu'un appel contre les verdicts de culpabilité est attendu le mois prochain, l'entraîneur d'Arsenal espère que cette affaire ne fera pas de l'ombre au choc de dimanche.

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Arteta veut remporter des trophées sur le terrain

Manchester City arrive dans le nord de Londres sous le poids d'une affaire : le club a été reconnu coupable de 114 infractions aux règles financières de la Premier League sur une période de neuf ans s'achevant en 2018. Les sanctions possibles vont d'un important retrait de points à une exclusion ou à une amende record. Interrogé sur la volonté d'Arsenal de remporter le titre sur le terrain plutôt que grâce à un retrait de points, Arteta n'a laissé planer aucun doute.

« C'est la seule chose sur laquelle nous devons concentrer notre énergie et notre attention. Rien d'autre », a déclaré Arteta avant d'affronter City.

« J'espère que non » : Arteta ne veut pas que l'affaire éclipse ce grand match

Alors que City clame son innocence et qu'un appel doit être examiné le mois prochain, les bookmakers et les observateurs s'interrogent sur l'influence de cette incertitude extérieure au terrain sur la course au titre. Arteta reconnaît que la procédure n'est pas terminée, mais souhaite que le football reste au premier plan.

« J'espère que non, parce que la procédure est toujours en cours, elle n'est pas terminée et nous ne savons pas ce qui va se passer », a expliqué Arteta. « Donc non, je pense que lorsque deux équipes évoluent au niveau qui est le leur actuellement, avec les joueurs de qualité présents sur le terrain, c'est un match très important et un grand rendez-vous dont il faut profiter. »

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Les matches à domicile, clés pour porter l'avance d'Arsenal à neuf points

Arsenal occupe la tête du classement avec six points d'avance sur City, troisième, et peut porter cet écart à neuf points en s'imposant à domicile. Arteta a souligné l'importance de battre ses rivaux à l'Emirates Stadium, même au mois de novembre.

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« Quand nous recevons de grandes équipes, ces matches deviennent cruciaux dans la course au titre. Nous savons à quel point ces rencontres à domicile sont importantes pour faire la différence », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons pas contrôler ce que feront nos adversaires ; nous devons simplement montrer notre meilleur visage. »

Un enjeu majeur avant l'examen de l'appel le mois prochain

Si l'appel de City le mois prochain pourrait changer la donne au classement de la Premier League, l'objectif immédiat d'Arteta est de préserver la dynamique d'Arsenal à domicile.

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Une victoire dimanche donnerait aux champions en titre un contrôle maximal de la situation avant un calendrier hivernal chargé.