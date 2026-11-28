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Callum Wilson veut voir Brentford remporter un trophée ou se qualifier pour une compétition européenne après son doublé lors de la victoire 4-0 contre Manchester United. Ce résultat marque des débuts désastreux à Old Trafford pour Mauricio Pochettino, dont l’équipe reste dans la zone de relégation de Premier League après une nouvelle déroute défensive.

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Wilson mène Brentford à la victoire à Old Trafford

L’attaquant de Brentford Wilson a été le principal artisan de la chute de Manchester United samedi , avec un doublé inscrit au cours d’une première période dominée par son équipe, qui a laissé le public d’Old Trafford sans voix. L’attaquant expérimenté a ouvert son compteur cette saison à la 19e minute : il s’est glissé entre deux défenseurs immobiles pour reprendre une passe astucieuse de Dango Ouattara.

Le deuxième but des visiteurs est arrivé seulement 13 minutes plus tard, révélant une nouvelle fois la fragilité de la défense de Pochettino. D’une passe précise, Mikkel Damsgaard a ouvert la défense de United, permettant à Ouattara de servir à nouveau Wilson. L’attaquant a conclu d’une frappe puissante, mettant pratiquement fin au suspense avant la pause. Interrogé par Sky Sports après le coup de sifflet final, Wilson s’est réjoui du résultat : « Deux victoires 4-0 de suite, c’est agréable, mais c’est le fruit du travail acharné que tout le monde accomplit en coulisses. »

Brentford s’est montré efficace tout au long de l’après-midi, gardant son calme même lorsque le public local a tenté d’encourager son nouvel entraîneur. Wilson a reconnu l’importance de l’ambiance, tout en soulignant que son équipe était restée concentrée sur son propre plan de jeu. « Nous savions que le public allait soutenir l’entraîneur [Mauricio Pochettino] et l’équipe. Il fallait jouer notre jeu », a expliqué l’attaquant. « C’était un beau moment et tout le monde a pu fêter ça à la fin. »

Brentford vise l’Europe

Si la crise de Manchester United devrait faire les gros titres, les statistiques d’Opta montrent l’ampleur de ses difficultés : le club a perdu deux matches de championnat consécutifs avec au moins quatre buts d’écart pour la première fois depuis le Boxing Day 1963. Wilson, lui, entrevoit un avenir prometteur pour Brentford sous la direction de Keith Andrews.

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Wilson a décrit l’état d’esprit qui anime le club de l’ouest de Londres, soulignant que, malgré sa taille relativement modeste, il possède une capacité de travail exceptionnelle. « C’est un club plus petit, qui fait tout au maximum de ses capacités », a-t-il déclaré. « En interne, tout le monde estime avoir sa place à ce niveau. La prochaine étape dans l’évolution du club, c’est de gagner un trophée ou de se qualifier pour l’Europe. »

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Alors que Thiago, son partenaire en attaque, est actuellement indisponible, Wilson est déterminé à mener cette quête : « L’équipe travaille avec les joueurs qui occupent les différents postes. C’était agréable d’inscrire mon premier but en championnat pour le club. En l’absence de Thiago, il faut saisir les occasions qui se présentent à un attaquant. »

Le cauchemar de Pochettino se poursuit

Les débuts de Pochettino à Manchester United sont loin d’être idéaux. Après une défaite 4-0 contre Liverpool à Anfield, Manchester United a fait match nul 2-2 sur le terrain du Sporting CP en Ligue des champions. Les difficultés du club se sont ensuite poursuivies pour la première apparition de l’Argentin sur le banc à Old Trafford.

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La situation ne s’est pas améliorée après la pause : les tentatives de United pour revenir au score se sont heurtées aux montants et à un manque de précision devant le but. Une frappe lointaine de Youri Tielemans a heurté la barre transversale, tandis qu’une tête de Harry Maguire a été dégagée sur la ligne. Les minces espoirs de retour se sont toutefois évanouis lorsque Kristoffer Ajer a poussé le ballon au fond sur corner, profitant d’une défense une nouvelle fois immobile. En fin de match, Kevin Schade a aggravé le score d’un subtil ballon piqué au-dessus de Senne Lammens pour porter la marque à 4-0.

La menace de relégation grandit pour United

Les statistiques sont accablantes pour Manchester United, qui a désormais encaissé huit buts sans en marquer lors de ses deux dernières sorties. Cette défaite laisse également le club à la 19e place avec seulement huit points, tandis que la victoire de Brentford le hisse au cinquième rang avec 20 points. United pourrait se retrouver dernier du classement si Crystal Palace bat Hull City dimanche.