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Avram Glazer, copropriétaire de Manchester United, a déclenché une nouvelle polémique en laissant entendre que le club n’a pas besoin de réussir sur le terrain pour rester une puissance commerciale. Ses propos interviennent à un moment délicat pour Manchester United, qui peine actuellement dans le bas du classement de la Premier League.

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Glazer privilégie la marque aux trophées

Dans des propos qui risquent d’éloigner encore davantage des supporters déjà mécontents, Glazer a affirmé que la santé financière du club n’était pas étroitement liée à ses performances sur le terrain. L’homme d’affaires américain de 66 ans s’est exprimé lors d’une rare apparition publique à la Deutsche Bank Sports Investment Conference, à Londres, comme le rapporte The Athletic. Il y a été interrogé sur le lien entre excellence sportive et revenus commerciaux.

Établissant des comparaisons avec d’autres grandes franchises sportives, Glazer a cité notamment les Yankees de New York, en Major League Baseball, et les Cowboys de Dallas, en NFL. Il a souligné que les deux restaient des marques de premier plan à l’échelle mondiale malgré de longues périodes sans trophée.

La position du propriétaire semble s’inscrire dans une ligne constante au sein de la direction d’Old Trafford ces dernières années. Elle fait écho aux propos tenus en 2018 par l’ancien vice-président exécutif Ed Woodward. Lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs il y a six ans, Woodward avait déclaré : « Les performances sur le terrain n’ont pas vraiment d’incidence significative sur ce que nous pouvons faire sur le plan commercial. »

Une stabilité financière malgré les mauvais résultats

Malgré l’absence de titre récent en Premier League, Manchester United reste un poids lourd du monde des affaires. Forbes classe actuellement Manchester United au troisième rang des clubs de football les plus valorisés au monde, derrière les géants espagnols du Real Madrid et de Barcelone.

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Ces déclarations interviennent à un moment particulièrement sensible, peu après les vives protestations des supporters contre les propriétaires lors d’un récent match européen. Même si l’équipe a mis fin à une série de neuf matches sans victoire en renversant la Roma 3-2 en Ligue des champions, l’atmosphère à Old Trafford reste délétère.

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La pression monte sur Michael Carrick

L’équipe de Michael Carrick a fait preuve de caractère pour combler un retard de deux buts face à la formation italienne, mais sa victoire a été ternie par l’expulsion de Matheus Cunha en fin de match. L’attaquant brésilien manquera désormais d’importantes rencontres européennes, ce qui réduit encore les options d’un effectif qui peine à trouver de la régularité depuis le début de la saison.

Manchester United occupe actuellement la 17e place du classement de Premier League, avec une seule victoire lors de ses neuf premiers matches : un succès 5-2 contre Ipswich Town le 30 août. Ses difficultés sur la scène nationale se sont aggravées avec une élimination précoce en Coupe de la Ligue, après une défaite 3-2 face à Brighton à Old Trafford.

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Un duel crucial face à Aston Villa

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