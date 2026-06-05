Selon De Telegraaf, Melvin Boel a quitté les Go Ahead Eagles après avoir reçu par erreur un message du directeur technique Marc van Hintum, une fuite ayant tendu leurs relations.

Peu après la fin du championnat, où Go Ahead Eagles a terminé douzième et a surpris son monde en atteignant le tour intermédiaire de la Ligue Europa, Boel a débriefé la saison avec le directeur général Jan-Willem van Dop.

L’entraîneur quitte le stade satisfait et prend la route du retour. Mais, dix minutes plus tard, son téléphone vibre : Van Hintum lui a adressé un message par erreur.

Van Hintum lui a alors envoyé une liste de « successeurs potentiels de Boel ». Le message, destiné à Van Dop, est parvenu à l’entraîneur, encore en poste.

Pour De Telegraaf, cette erreur est l’une des raisons du départ de Boel : la confiance était trop entamée pour poursuivre une collaboration fructueuse.

Van Hintum a confirmé cette maladresse au plus grand journal des Pays-Bas : « Van Dop m’avait demandé de lui transmettre une liste de successeurs potentiels, mais j’avais tellement Boel en tête que je l’ai envoyée à Boel par message. »

« Je l’ai immédiatement appelé après, mais il n’a pas répondu. Je lui ai ensuite envoyé un message pour m’excuser. C’était une erreur et ce n’était pas mon intention », conclut-il.