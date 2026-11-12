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Le défenseur d’Arsenal Gabriel Magalhaes est intervenu pour clarifier les propos controversés tenus par Raphinha, joueur du FC Barcelone, au sujet de la gestion de sa condition physique avec la sélection brésilienne. L’ailier a essuyé de nombreuses critiques après avoir laissé entendre que son temps de jeu devait être surveillé de près pendant l’actuelle trêve internationale.

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Polémique autour de ses propos sur sa condition physique

Raphinha a récemment suscité la controverse en évoquant la nécessité de gérer son temps de jeu alors qu’il se remet d’une blessure persistante. L’attaquant du FC Barcelone a indiqué que Carlo Ancelotti connaissait sa situation et a demandé à l’encadrement de la sélection de tenir compte de ses limites physiques.

Ces propos ont provoqué des réactions négatives, certains observateurs mettant en doute sa volonté de représenter le Brésil. En réponse, Gabriel a profité d’une conférence de presse à Singapour, mercredi, pour rejeter ces critiques, affirmant que les intentions de son coéquipier en sélection avaient été totalement sorties de leur contexte.

Une mise au point

La polémique est née de propos tenus par Raphinha lors d’une récente cérémonie de prolongation de contrat. Soulignant qu’il n’avait pas encore retrouvé toute sa forme, l’ailier a déclaré : « Le sélectionneur saura gérer mon temps de jeu. Nous avons parlé et il sait que je ne suis pas encore à 100 % de mes capacités physiques. Je demande aux supporters du FC Barcelone de ne pas s’inquiéter à ce sujet. »

Gabriel a rapidement pris la défense de son compatriote, rappelant à quel point le calendrier du football moderne est éprouvant. Le défenseur d’Arsenal a expliqué que les joueurs ne pouvaient tout simplement pas maintenir une intensité physique et mentale maximale tout au long de l’année.

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« Nous sommes des joueurs de haut niveau et nous voulons toujours jouer », a déclaré Gabriel aux journalistes, cité par Mundo Deportivo. « Je pense que beaucoup ont mal interprété ce que Raphinha a dit. Nous sommes humains et, parfois, nous avons besoin de nous reposer, même mentalement. »

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Un vestiaire uni

Le calendrier européen, sans répit, laisse souvent les joueurs aux prises avec la fatigue bien avant qu’ils ne rejoignent leur sélection. Gabriel a présenté cette lourde charge de travail comme l’une des principales raisons pour lesquelles l’ailier a appelé à la prudence.

« En Europe, nous jouons tous les deux ou trois jours et les matches sont nombreux, a-t-il poursuivi. Quand nous rejoignons la sélection, nous voulons profiter au maximum du temps passé ici et apprendre, mais beaucoup interprètent mal certaines déclarations, et c’est ce qui s’est passé avec Raphinha. »

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Malgré les critiques venues de l’extérieur, le groupe brésilien reste fermement derrière le joueur du FC Barcelone. Gabriel a souligné qu’au sein de l’équipe, personne ne doutait de l’attachement de l’ailier à la sélection. « Dans le groupe, nous n’avons pas compris ses propos comme s’il était venu ici pour se reposer ou quoi que ce soit de ce genre, a-t-il ajouté. Nous connaissons bien son dévouement envers la sélection ; son engagement est exemplaire et c’est un joueur idéal pour nous. »

Deux matches amicaux à Singapour en perspective

Le Brésil se trouve actuellement en Asie pour disputer deux matches amicaux internationaux en milieu de saison. Il affrontera le Japon le 14 novembre, puis Singapour, le pays hôte, trois jours plus tard.

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Pour Raphinha, ces rencontres seront l’occasion de prouver sur le terrain qu’il est en forme. Le staff médical de la sélection devra, de son côté, gérer soigneusement son temps de jeu afin d’éviter toute nouvelle complication.