Gabriel Jesus en course pour prouver qu'il peut être le successeur d'Aguero à Manchester City

Le Brésilien a inscrit un doublé contre Everton ce qui renforce ses espoirs de convaincre Guardiola qu'il peut être le prochain buteur des Citizens.

Le compte à rebours est lancé jusqu'à la fin de l'ère Sergio Aguero à et maintenant la course est lancée pour trouver son successeur. Aucun joueur de n'a marqué plus de buts que l'Argentin (174) mais le contrat de l'attaquant à l'Etihad Stadium arrivera à son terme dans 18 mois. Trouver un remplaçant de son niveau sera une tâche difficile, voire impossible. Pep Guardiola dit qu'Aguero est "irremplaçable", notamment parce qu'il était l'acteur majeur du plus grand moment du club quand il a marqué ce but vainqueur inoubliable contre QPR pour décrocher le titre dans les dernières secondes de la saison 2011-12.

Cependant, Gabriel Jesus a la capacité de combler le vide considérable que le joueur de 31 ans laissera inévitablement derrière lui. En ce moment, le Brésilien est un homme sous pression, avec des rumeurs selon lesquelles Manchester City envisage de signer un nouvel attaquant cet été, mais en marquant les deux buts lors de la victoire 2-1 de mercredi contre , Gabriel Jesus a envoyé un rappel opportun de ses talents pour mener l'attaque du champion d' en titre.

"Ce qu'il a montré jusqu'à présent dans la période où il est ici - il a eu des hauts et des bas - mais avec son âge et les blessures qu'il a subies, il était excellent", a déclaré Guardiola avec enthousiasme. "Il est parfait cette saison avec Sergio ou sans Sergio mais Sergio est irremplaçable pour ce qu'il signifie pour nos fans, ce qu'il a fait dans ce club, pour le meilleur moment de l'histoire de ce club, un moment inoubliable contre QPR, donc c'est difficile. Chaque saison est une année de plus pour Sergio et nous avons beaucoup de matches, nous avons donc besoin de bons remplaçants pour tous les joueurs et Sergio a un excellent complément avec Gabriel".

Gabriel Jesus a certainement démontré à maintes reprises au cours de ses trois années en Angleterre qu'il a le potentiel pour devenir l'attaquant principal de Pep Guardiola, mais il n'a maintenant que 18 mois pour prouver qu'il est prêt à faire un pas important et à devenir l'attaquant superstar de Manchester City.

Il a indéniablement bien commencé cette saison. Auteur de 25 apparitions - dont 16 titularisations - il a été impliqué dans 19 buts, en marquant 13 et délivrant six passes décisives. Gabriel Jesus a été particulièrement impressionnant contre Everton, assurant une victoire vitale pour Manchester City au cours d'un calendrier de Noël épuisant en manquant deux occasions claires. Son premier but à la 51e minute était un tir du pied droit intelligent qui s'est enroulé dans le coin supérieur droit juste hors de la portée de Jordan Pickford.

L'article continue ci-dessous

Le second est venu d'un mouvement radical de Manchester City, Jésus trouvant de l'espace dans l'angle mort de Yerry Mina et écrasant une frappe dans le coin inférieur gauche. Sa seule déception fut de ne pas prétendre à un coup du chapeau. Cela aurait pu être parfait s'il avait mieux pris le ballon de la tête sur centre de Riyad Mahrez. Mais le joueur de 22 ans a raté une chance encore meilleure quand il a heurté le poteau, Pickford lui laissant une belle partie du but ouvert.

Et c'est peut-être actuellement la principale différence entre Jesus et Aguero: le natif de Buenos Aires aurait réussi un triple. Après tout, personne n'a marqué plus de coup du chapeau en Premier League qu'Aguero (11 ans, égalité avec Alan Shearer). Cependant, Guardiola est prêt à donner à Jesus le temps de développer son instinct de tueur. "Il est jeune, nous ne pouvons pas l'oublier", a souligné l'entraîneur catalan. "C'est un gars du et un jeune, jeune garçon. Bien sûr, il doit s'améliorer et il le sait, nous avons parlé ensemble de ce qu'il doit faire. Chaque jour, il va de mieux en mieux".

Gabriel Jésus a été une excellente doublure pour Aguero. Cependant, il est maintenant temps pour lui de prouver qu'il peut être le leader de Manchester City. Sa performance le jour du Nouvel An est un premier acte prometteur.