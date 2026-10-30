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L’ancien attaquant d’Arsenal Gabriel Jesus a révélé avoir refusé une approche de Flamengo, poids lourd du football brésilien, lors du mercato estival, par fidélité à Palmeiras, son club de cœur depuis l’enfance. Plutôt que de retourner en Amérique du Sud, l’attaquant de 29 ans a quitté le nord de Londres pour le FC Barcelone, géant espagnol, le dernier jour du mercato.

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Le Brésilien refuse les avances d’un club de Rio

Au micro de TV Bandeirantes, l’international brésilien a révélé que le club de Rio de Janeiro Flamengo avait tenté de le faire revenir dans son pays lorsqu’il était devenu évident qu’il ne faisait plus partie des plans de Mikel Arteta. Si l’attaquant avait remporté de nombreux trophées avec Manchester City plus tôt dans sa carrière, des problèmes physiques récurrents ont freiné sa progression à l’Emirates Stadium. Cette incertitude a poussé plusieurs clubs européens et sud-américains à se renseigner sur sa disponibilité.

Son attachement à son club formateur écarte un transfert au Brésil

Passé par le centre de formation de Palmeiras entre 2013 et 2015, l’attaquant a remporté le prix de la meilleure révélation du Campeonato Brasileiro Serie A 2015 ainsi que la Copa do Brasil, avant de décrocher la Bola de Ouro en 2016, année où Palmeiras a remporté son premier titre de champion en 22 ans.

En 83 matches à São Paulo, il a inscrit 28 buts et délivré neuf passes décisives avant de rejoindre l’Angleterre. Expliquant pourquoi ce passé l’avait empêché d’entamer des négociations avec Flamengo, Jesus a déclaré : « Ils voulaient me parler, mais j’ai poliment répondu : “J’apprécie vraiment votre prise de contact, mais tout comme vous souhaitez voir revenir des joueurs issus du centre de formation de Flamengo, je suis moi aussi issu de celui de Palmeiras.” »

Palmeiras reste sa seule option au Brésil

Plutôt que de rentrer prématurément en Amérique du Sud, l’avant-centre a choisi de rester dans le football européen en signant un contrat de trois ans avec Barcelone, jusqu’en juin 2029. S’il n’envisage pas de quitter la Catalogne dans l’immédiat, l’attaquant a souligné qu’il ne considérerait que son ancien club lorsqu’il rentrerait dans son pays : « Je suis Palmeiras, je pense Palmeiras, 100 % Palmeiras en cas de retour. Je ne sais pas quand. »

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Des débuts prometteurs pour relancer sa carrière en Catalogne

Depuis son transfert en Espagne le dernier jour du mercato, Jesus n’a pas tardé à retrouver son efficacité devant le but. Le joueur de 29 ans a déjà inscrit quatre buts et délivré une passe décisive lors de ses huit premiers matches, toutes compétitions confondues, pendant la saison 2026-2027. Éviter les blessures au cours des prochains mois sera crucial pour s’imposer durablement comme titulaire à la pointe de l’attaque de Barcelone et tenter de remporter des trophées majeurs.