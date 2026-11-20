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Un hommage émouvant et sincère. D’un véritable passionné de l’AC Milan à un autre. Matteo Gabbia a participé à la cérémonie de remise des prix GLGS, organisée à la Sala delle Colonne de Banco BPM. Lors de l’événement, un prix à la mémoire de Franco Baresi a été remis à Giannandrea Baresi.

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Voici les déclarations de Gabbia :

« En tant qu’homme surtout, mais aussi en tant que footballeur, il a été une figure essentielle pour l’AC Milan et pour nous, les jeunes, qui essayons aujourd’hui d’être autant que possible à la hauteur de ce qu’il a représenté pour ces couleurs. Ce qui m’émeut chaque fois, ce sont les récits de ceux qui l’ont côtoyé : on sent, on perçoit la grandeur qu’il a atteinte avant tout en tant qu’homme, et c’est ce qui m’émeut le plus. »

« Je pense que Franco est une légende, et que Fondazione Milan incarne toute la beauté de l’importance qu’il a eue en tant qu’homme et que footballeur. J’ai eu la chance de participer, la semaine dernière, à une rencontre avec des enfants qui jouaient au football assis. J’ai été ému parce que j’ai vu sur leurs visages et dans leurs yeux la joie, le plaisir de jouer et de s’amuser, l’envie de réussir à se mesurer les uns aux autres. Je suis sûr que Franco aurait été fier de ce qu’il a réussi à créer avec le club. »

Le défenseur a également apporté un cadeau pour marquer ce moment : un maillot de Baresi avec lequel tous les employés de l’AC Milan entreront dimanche à San Siro pour Milan-Frosinone, un match dont Fondazione Milan est le Match Chariry Partner.