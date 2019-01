Futsal - La France candidate à l'organisation de l'Euro 2022

Sept pays parmi lesquels la France se sont portés candidats auprès de l'UEFA pour accueillir l'Euro 2022 de Futsal. Décision en septembre.

Sept pays, parmi lesquels se trouve la France, se sont déclarés intéressés auprès de l'UEFA pour organiser l'Euro 2022 de Futsal. L'ensemble des pays membres de l'UEFA avaient jusqu'au 21 janvier pour se déclarer intéressés, avant de devoir déposer un dossier de candidature complet avant le 30 mai prochain. A noter que la déclaration d'intérêt n'est pas contraignante, les pays intéressés peuvent encore quitter la procédure. Le choix de l'UEFA sur le pays organisateur sera connu le 24 septembre 2019.

L'édition 2022 sera la 12e du tournoi, la première ayant eu lieu en 1996 en Espagne. L'UEFA fait savoir que la compétition se tiendra désormais tous les quatre ans seulement, et rassemblera les 16 meilleures équipes du continent (contre 8 initialement et 12 depuis 2010). En 2018, lors de la 11e édition organisée en Slovénie, le Portugal avait remporté le premier titre de son histoire. Au palmarès, l'Espagne est très largement en tête avec sept sacres continentaux contre deux pour l'Italie, un pour la Russie et donc le Portugal. La France n'a jamais atteint le dernier carré d'un Euro de Futsal.

Les sept pays intéressés pour l'organisation de l'Euro 2022 de futsal :