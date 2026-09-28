Le gardien de but de la sélection du Cap-Vert, Josimar Dias « Vozinha », a exprimé sa nostalgie de l'époque précédant la notoriété qu'il a acquise après avoir brillé au Mondial 2026, lorsqu'il a mené les Requins bleus au huitième de finale lors de la première participation de son pays à la Coupe du monde.

Dans un entretien avec le magazine The Observer, rapporté par le journal Marca, Vozinha a affirmé qu'il préférait sa vie d'avant la notoriété car il a « perdu le calme et la tranquillité », précisant : « Je n'ai plus d'intimité, ou du moins elle est bien moindre. Quand je vais au restaurant, je trouve toujours quelqu'un qui veut une photo ou un autographe, et le pire, c'est que quelqu'un me filme. C'est ce qui a le plus changé dans ma vie, plus que toute autre chose, et je ne pense pas pouvoir y faire quoi que ce soit. »

Il s'est souvenu du moment où il a découvert qu'il était devenu un phénomène pendant le Mondial : « Un membre de l'équipe de restauration (services alimentaires) de la sélection m'a dit que j'avais des millions d'abonnés. J'ai cru qu'il plaisantait, puis une journaliste de CazéTV m'a montré mon téléphone et j'ai vu plus d'un million d'abonnés… J'ai alors décidé de désactiver les notifications Instagram. »

Concernant les partenariats, il a marqué une ligne rouge : « Je n'ai réalisé qu'une seule collaboration promotionnelle durant le Mondial. Pour l'instant, je ne souhaite pas travailler avec des marques de tabac, d'alcool ou de paris. »

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Il a déclaré : « Beaucoup veulent la célébrité, mais ils n'en voient que le côté positif. Si j'avais le choix entre ma vie actuelle et ma vie d'avant, je choisirais celle que je menais auparavant. »

Il a révélé que la notoriété a également affecté son entourage : « Ils doivent apprendre à composer avec la situation et à poser des limites », soulignant qu'il a reporté sa retraite après le Mondial.

Au sujet du côté positif, il a déclaré : « C'est agréable de me sentir en quelque sorte ambassadeur, mais ce que nous avons accompli était un effort collectif. Nous avons écrit l'histoire, et le mieux est de profiter de cet élan pour développer notre pays et améliorer les conditions de vie de notre peuple. »

Concernant son transfert à Colo-Colo au Chili, il a déclaré : « C'est eux qui m'ont montré le plus d'intérêt. Je n'ai reçu aucune offre des États-Unis, et il y a eu des contacts avec l'Arabie saoudite mais sans rien de concret. J'espère jouer bientôt en Copa Libertadores. »