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Tottenham va déposer une réclamation officielle après que Jayden Bogle a échappé à un carton rouge pour son tacle dangereux sur Mathys Tel lors de la défaite 1-0 à Leeds. Tel a dû sortir avant la mi-temps et le club estime que cette décision contraste avec l’expulsion de Jean-Philippe Mateta face à lui une semaine plus tôt. Roberto De Zerbi a toutefois insisté sur le fait qu’il garde une entière confiance dans le corps arbitral.

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Tottenham va écrire à Pro Ref au sujet de la décision concernant Bogle

Tottenham va déposer une réclamation officielle auprès de l’instance arbitrale Pro Ref après que Bogle a échappé à un carton rouge lors de la défaite 1-0 contre Leeds samedi à Elland Road. Selon The Independent, Tottenham estime que le défenseur aurait dû être expulsé et va demander par écrit à Pro Ref pourquoi cette action n’a pas entraîné son expulsion.

En première période, Bogle s’est jeté dans un tacle sur Tel et a touché la cheville de l’attaquant avec son pied gauche. L’arbitre John Brooks a sifflé une faute en faveur de Tottenham, mais n’a adressé aucun carton à Bogle ni pris d’autre sanction contre lui.

La VAR n’intervient pas, Tel contraint de sortir

Le jeu a été interrompu pendant que Tel recevait des soins sur la pelouse, et l’arbitre vidéo Tony Harrington a examiné l’action en détail. Après quatre minutes d’analyse, Harrington a décidé de ne pas inviter Brooks à consulter l’écran au bord du terrain. Bien que le tacle ait été jugé « inconsidéré », Bogle n’a reçu aucune sanction.

Tel est revenu sur le terrain, mais Dominic Solanke l’a remplacé à la 43e minute en raison d’effets persistants au niveau de son tendon d’Achille. Leeds s’est imposé grâce à un but de Noah Okafor. Interrogé par la BBC, Darren Cann, ancien arbitre assistant de Premier League, a déclaré : « Le tacle de Bogle répond aux critères d’une faute grossière, car il met en danger la sécurité d’un adversaire. Il peut s’estimer heureux d’être encore sur le terrain. »

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Le carton rouge de Mateta pourrait renforcer le dossier de Tottenham

Tottenham pourrait invoquer le carton rouge infligé à l’attaquant de Crystal Palace Mateta pour sa faute sur Micky van de Ven lors de sa victoire 2-0 une semaine plus tôt. Ce jour-là, l’arbitre Michael Oliver avait d’abord sorti un carton jaune, transformé en rouge après consultation de la VAR. Plus tard, à Elland Road, Pedro Porro a reçu un carton jaune pour un tacle similaire à celui de Bogle, ce qui a exaspéré De Zerbi.

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Après le match, De Zerbi s’est montré plus critique envers ses propres joueurs, mais a déclaré au sujet de la décision : « J’ai une grande confiance dans l’arbitre. S’il va consulter l’écran, cela ne change rien. S’ils n’ont pas pris la bonne décision, je ne sais pas. Nous devons nous concentrer sur notre performance et sur ce que nous pouvons améliorer. J’ai été surpris par le carton jaune de Pedro Porro, parce que c’était évident. Quant au possible carton rouge, je ne pouvais pas me prononcer. Nous avons pleinement confiance dans l’arbitre et la VAR. Je ne peux rien dire de plus. »

Le Key Match Incidents Panel va examiner le tacle de Bogle

Le Key Match Incidents Panel examinera la décision dans les prochains jours, tandis que Tottenham attend des explications de Pro Ref.

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Mateta, de son côté, purge une suspension de trois matches après le rejet par la Football Association de l’appel déposé par Crystal Palace contre son carton rouge.