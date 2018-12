Furieux par sa suspension, Nainggolan serait prêt à aller au clash avec l'Inter

Radja Nainggolan a très mal digéré la suspension que lui a été infligée par son club de l'Inter. Il pousserait désormais pour un retour à la Roma.

Six mois et puis s'en va. Voilà ce à quoi pourrait se résumer le séjour de Radja Nainggolan à l'Inter de Milan. Le tumultueux milieu belge n'est plus en odeur de sainteté en Lombardie et il vient de le faire savoir clairement à travers des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport mardi. Le "Ninja" est en colère, au point même d'envisager un départ dès l'ouverture du mercato.

Ce mercredi, l'Inter dispute un match capital de championnat face à Naples. Une rencontre qui se disputera sans Nainggolan. Et pour cause ; arrivé en retard à l'entrainement dimanche dernier, il a été suspendu par la direction de son club. Les décideurs nerazzurri voulaient infliger une sanction disciplinaire à un élément dont les frasques commencent à devenir trop récurrentes. Une punition à laquelle l'intéressé a très peu gouté.

Un retour à l'envoyer dès cet hiver ?

Sollicité pour une réaction par les journalistes transalpins, l'ex-Diable Rouge n'a manifesté aucun regret. Pis, il a contre-attaqué, en tenant des déclarations provocatrices à l'égard de son employeur : "Je veux revenir. J’ai tout donné à l’Inter sur le terrain, mais personne n’a rien dit. Maintenant si un Interiste vient me lécher le cul (sic), je le brise", a-t-il lâché.

Nainggolan, qui n'a participé jusqu'ici qu'à 11 des 17 rencontres des Nerazzuri en championnat, ira-t-il jusqu'au clash pour provoquer son départ ? Une hypothèse qui n'est pas à écarter vu la détermination qu'il a affichée lors de cette dernière sortie dans les médias. "Tant que je suis ami avec Totti, peut-être qu’il poussera (pour un retour). Après je devrais foutre le bordel ici pour pouvoir partir", a-t-il ajouté.

Du côté de l'Inter, il n'y a pas encore eu de réaction par rapport à cette ultime saillie de la recrue vedette du dernier mercato. Quelques heures auparavant, Luciano Spalletti, le coach de l'équipe, s'était exprimé pour faire part de ses regrets et aussi deson impuissance par rapport à la situation en question. "Les règles dans une équipe sont aussi importantes que le ballon. Il sera seulement absent de ce match. Puis s’il s’entraîne, il sera de retour dans le groupe. Parfois, on cherche le coupable, mais nous dépendons et nous sommes l’Inter de Zhang et c’est l’Inter de Zhang qui a pris cette décision : je dois faire respecter les règles. Mais après ces 2-3 jours, Nainggolan refera partie de l’équipe et nous attendons sa contribution", a indiqué le coach lombard en conférence de presse.